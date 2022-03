Ukrajnai háború

Orbán: Magyarországra továbbra is érkezik gáz és olaj - videó

Brüsszelben sikerült érvényt szerezni a józan észnek, Magyarországra továbbra is érkezik gáz és olaj - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken közzétett videóban.



A kormányfő kifejtette: Brüsszelben éjjel a NATO-csúcs után az európai uniós miniszterelnökök tanácskozásával folytatták a munkát, az "ukrán-orosz háború volt a téma itt is".



Közölte: néhány ország megint felvetette, hogy a szankciókat ki kell terjeszteni az energiára, szénre, gázra, olajra, "sőt maga az ukrán elnök, aki videókapcsolaton keresztül vett részt a megbeszélésen, is ezt kérte tőlünk".



Hangsúlyozta: "mi ezt megfontoltuk, majd elutasítottuk", tekintettel arra, hogy Magyarországra a gáz 85 százaléka Oroszországból érkezik, az olajnak pedig több mint 60 százaléka. Egy szankció azt jelentené, hogy "a magyar gazdaság pillanatok alatt lelassul, majd megáll" - magyarázta.



A miniszterelnök kiemelte: "ez elfogadhatatlan, ez ellentétes a magyarok érdekével", sőt azt jelentené, hogy valójában velük fizettetik meg a háború árát. "Szerencsére nem csak mi vagyunk ebben a cipőben, néhány más ország hasonlóképpen érvelt, így sikerült érvényt szerezni a józan észnek, és Magyarországra továbbra is érkezik majd gáz és olaj" - jelentette ki.



Orbán Viktor kitért rá: péntek reggel a munkát folytatják, az extra magasra felszökött energiaárak kérdését tárgyalják meg, és megvitatják, mit kell tenni Brüsszelben annak érdekében, hogy az energia ára csökkenjen.