Ukrajnai háború

Szijjártó: öt ország jelezte eddig a magyar zászlóalj-harccsoporthoz való csatlakozási szándékát

Öt ország jelezte eddig a magyar zászlóalj-harccsoporthoz való csatlakozási szándékát - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a csütörtöki brüsszeli rendkívüli NATO-csúcs után a közösségi oldalán.



Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: Magyarország legfontosabb célja továbbra is, annak garantálása, hogy az ország "nem kavarodik, nem sodródik bele" a szomszédban zajló háborúba. A NATO csütörtöki csúcstalálkozója ebből a szempontból a magyar várakozásoknak és érdekeknek megfelelő eredményt hozott - értéket a magyar diplomácia vezetője.



Szijjártó Péter nagy sikernek nevezte, hogy érvényben maradt a NATO azon álláspontja, amely teljes mértékben egybevág Magyarország nemzeti érdekeivel. Tehát a NATO nem hadviselő fél a szomszédságban zajló háborúban, nem is akar hadviselő féllé válni és "mindent meg kell tenni annak érdekében hogy ez a háború ne eszkalálódhasson, ne terjedhessen túl Ukrajna határain".



A miniszter ismertetése szerint a NATO - annak érdekében hogy megerősítse a szerepvállalását a szövetség keleti, délkeleti szárnyán - "előretolt védelmi jelenlétet hozott létre". Ez azt jelenti, hogy nyolc zászlóalj-harccsoport jön létre a szövetség keleti, délkeleti szárnyán - mondta.



Ezek közül az egyik lesz az a magyar zászlóalj-harccsoport, amely már korábban létrejött. "Mi magyarok hoztuk ezt létre, a Magyar Honvédség hozta ezt létre, az magyar vezetés alatt áll" - hangoztatta, hozzátéve, hogy az egység eddig is a NATO keretében működött.



Szijjártó Péter közölte: megnyitották a lehetőséget, hogy ehhez a zászlóalj-csoporthoz más NATO-tagországok is csatlakozhassanak a saját katonáikkal.



Tájékoztatása szerint öt ország - az Egyesült Államok, Törökország, Horvátország, Montenegró és Olaszország - jelezte csatlakozás és katonák küldésének, delegálásának szándékát. Előreláthatólag ezen országok néhány száz főnyi katonát delegálnak majd a magyar zászlóaljcsoportba - jegyezte meg.



A tárcavezető kitért arra is, hogy ezen katonák a Dunántúlon fognak tartózkodni, ahol a honvédség bázisaiban közös kiképzéseken, gyakorlatokon vesznek majd részt a NATO-együttműködés keretében.