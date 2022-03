Ukrajnai háború

Bakondi: a menekültválság nagy terhet ró Magyarországra

Ebben a helyzetben a magyar állami szervek, az önkormányzatok, a civil szervezetek és az állampolgárok erőfeszítéseinek az összehangolására van szükség. 2022.03.23 19:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A menekültválság a nagyságrendjét tekintve eddig nem tapasztalt kihívást jelent Magyarország számára, mozgósítani kell az ország erőforrásait - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Ebben a helyzetben a magyar állami szervek, az önkormányzatok, a civil szervezetek és az állampolgárok erőfeszítéseinek az összehangolására van szükség - emelte ki Bakondi György.



Hozzátette, mostanáig félmillió menekült érkezett Magyarországra Ukrajnából, míg 2015-ben a "nagy migránsválság" időszakában csak 400 ezren érkeztek.



Közölte azt is, a kormány tartós és hosszú távú megoldásokat keres a menekültekről való gondoskodásban; az érkezőket a határmenti szűrés és a gyors ellátása után egy nagy budapesti központba szállítják, ahol már rendelkezésre áll minden szükséges feltétel. Az érkezők szállást, étkezést, orvosi ellátást és - ha szükséges - a továbbutazáshoz is segítséget kapnak - tájékoztatott Bakondi György.



Mint mondta, továbbra is őrzik a rendőrség és a honvédség erői a déli határszakaszt is; idén eddig 34 500 határsértőt fogtak el, ami 12 ezerrel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Eddig 300 embercsempész ellen indítottak eljárást - tette hozzá a főtanácsadó.



Bakondi György szólt arról is, gyors uniós döntésekre van szükség a menekülteket segítő országok támogatására. Ezt kívánja ugyanis Magyarország és az Európai Unió belső biztonsága is - hangsúlyozta.