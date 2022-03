Állatvédelem

Több mint 2800 madárpárnak adhatnak otthont az E.ON fészektartói

Az E.ON a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel és a nemzeti parkok szakembereivel működik együtt a madárvédelmi beavatkozások kapcsán. 2022.03.24

Gólyafészek-tartókkal, hálózati átépítésekkel és innovatív madárvédelmi eszközökkel teszi biztonságosabbá a madarak számára energiahálózatát az E.ON Hungária Csoport. Az idén 34 helyen telepítettek új fészektartókat, így több mint 2800 madárpárnak adhatnak otthont az energiacég eszközei.



Az E.ON a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME) és a nemzeti parkok szakembereivel működik együtt a madárvédelmi beavatkozások kapcsán. Az újra Magyarországra érkező gólyákat több mint 2800 fészektartóval várják az E.ON dunántúli és pest megyei áramhálózatán - olvasható az E.ON Hungária Csoport az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



Az elmúlt hetekben az MME, a nemzeti parkok madárvédelmi szakértői és a vállalatcsoport szakemberei a gólyák érkezésére készültek. A visszatérő gólyák biztonságos fészkelését és költését az áramhálózat oszlopaira telepített fészektartók segítik. Harmincnégy helyen telepített új eszközöket az energiacég, a meglévőket pedig ellenőrizték és ahol szükséges volt, cserélték.



Mint írják, ezekre a karbantartásokra azért van szükség minden év elején, mert a régebbi, akár több évtizedes gólyafészkek több mázsásra is nőhetnek, emiatt pedig veszélyessé válhatnak. Ilyen esetekben a madárvédelmi szakemberek az E.ON munkatársainak segítségével úgynevezett fészekkönnyítést végeznek, hogy a visszatérő madarak biztonsággal használhassák azokat és az áramellátás zavartalanságát se veszélyeztessék. Ahol erre szükség volt, ott új, fonott fészekalapokat is elhelyeztek a madarak számára.



A közleményben kiemelik, hogy nemcsak az érkező gólyák, de a már itthon kikelt fiókák és a további nagytestű madarak védelmére is gondolnak az E.ON szakemberei és az idei évben is folytatják azokat a hálózatfejlesztéseket, amelyek a fészkek környezetében lévő hálózati elemek madárbaráttá alakítását szolgálják. Ilyen innovatív, madárbarát megoldás például a fejjel lefelé felszerelt oszlopkapcsolók alkalmazása. Az oszlopkapcsoló a villamos hálózatokon nagy számban használt berendezés, új kialakítású változatán nincs olyan a madarak által elérhető pont, amely veszélyes lenne számukra.



Az idén a pontszerű beavatkozások mellett több nagyobb hálózati átalakításra is sor kerül a madarak védelmében. Sarród természetvédelmi területen Fertőújlak közelében, Kapuvár és Vitnyéd környékén, a Kapuvár-Hanság középfeszültségű gerincvezetéken több szakaszon, valamint a gyáli hulladéklerakó környezetében várhatóak madárvédelmi célú beavatkozások.

A közleményben kitérnek arra, hogy bizonyos esetekben a hagyományosan alkalmazott madárvédelmi megoldások - a légvezetékes hálózat szigetelése, burkolatok kialakítása - nem nyújtanak kellő védelmet, így például Európa legnagyobb röpképes madara, a túzokok esetében sem. Számukra ugyanis az jelent veszélyt, ha nekiütköznek a vezetékeknek, ezért védelmükben kizárólag a vezetékek föld alá vitele jelent teljes körű megoldást.



A vállalatcsoport túzokvédelmi programja keretében legutóbb a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén 27,7 kilométeres szakaszon szüntette még a légvezetékeket. Idén ez a munka újabb szakasszal folytatódik az E.ON-nál, tavasszal a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén, Mosonmagyaróvár térségében kezdik meg a földkábelek kialakítását a túzokok védelmében.