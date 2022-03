Ukrajnai háború

Szijjártó Genfben: Magyarország befogadja a háború elől menekülőket, de illegális migránsokat továbbra sem enged be

Magyarország az ukrajnai háború elől menekülők mindegyikét befogadja, de továbbra is zárva tartja a határokat az illegális bevándorlók előtt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának közgyűlésén szerdán Genfben.



"Magyarországot tizenkét éve kereszténydemokrata, nemzeti, patrióta, jobboldali kormány vezeti, amely a politikáját a keresztény értékrendre alapítja, s ez garancia az emberi jogok maradéktalan érvényesülésére" - hangsúlyozta a tárcavezető a magyarországi emberi jogi helyzet egyetemes időszakos felülvizsgálatának ülésén az ENSZ-ben a minisztérium közleménye szerint.



Rámutatott, hogy az ukrajnai háborúban a legalapvetőbb emberi jogok sérülnek, ami súlyos biztonsági kockázatot jelent. Mint mondta, a magyar kormánynak garantálnia kell, hogy az ország lakói békében és biztonságban élhessenek, ebben a kérdésben nem lehet semmilyen kompromisszum.



Három feladatot nevezett meg ezzel összefüggésben: garantálni kell a magyar emberek biztonságát, valamint azt, hogy Magyarország nem sodródik bele a háborúba, illetve nem hazánk lakosságával fizettetik meg annak az árát.



Elmondta, hogy a hadsereg jelentős erőit csoportosították át a keleti határvidékre, valamint a kockázatok minimalizálása érdekében nem küldenek katonákat és fegyvereket, nem engedélyezik halált okozó fegyverek átszállítását Magyarországon. "Ugyanakkor tudjuk, megértjük és tiszteletben tartjuk, hogy egyes barátaink, szövetségeseink másként döntöttek" - mondta.



Emellett az energiaellátás biztonságáról is beszélt, és közölte, hogy a kormány nem támogatja az ezt veszélyeztető döntéseket.



Az orosz energiafüggőség felszámolása kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy az átállás nemhogy egyik napról a másikra, de még egyik évről a másikra sem reális.



Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország az Ukrajnából menekülők mindegyikét befogadja, és számukra ellátást, menedéket, szállást biztosít. Hozzátette, hogy már több mint félmillióan érkeztek a szomszédos országból, de a helyzet súlyosbodásával újabb menekülthullámokra kell számítani.



Problémásnak, fonák helyzetnek minősítette azonban, hogy bár Magyarország és Lengyelország látja el a legtöbb menekültet, előbbi a történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, "Brüsszel visszatartja a két országtól a nekik járó forrásokat".



Az illegális bevándorlásról leszögezte, hogy a magyar hatóságok továbbra sem engednek be migránsokat, hiszen ők nem a szomszédos, háború sújtotta országból érkeznek, hanem több ezer kilométerről, számos biztonságos államon áthaladva.

Szavai szerint ráadásul a két csoport közötti különbség most lett a leginkább szembetűnő: az illegális bevándorlók rendszeresen megsértik a határokat, rendőrökre támadnak, agresszívan viselkednek, nem működnek együtt a hatóságokkal, ezzel szemben az Ukrajnából menekülők a hivatalos átkelőhelyeket használják, ahol türelmesen várakoznak, tiszteletet mutatnak, regisztrálnak és köszönetet mondanak a segítségért.



Hozzátette, hogy Magyarország déli határán tavaly 123 ezer, idén eddig pedig 34 ezer migránst állítottak meg, ezzel "hatalmas terhet levéve a nyugat-európai országok válláról".



A miniszter úgy vélekedett, hogy veszélyes javaslatok vannak jelenleg a nemzetközi szervezetek napirendjén, szerinte ugyanis a "légtérzár légi háborút jelentene" és a "békefenntartónak nevezett szárazföldi csapatok küldése is problémás béke híján". Mindezek új dimenziót nyitnak a háború tovább terjedésének kockázata tekintetében - fogalmazott.



A gyermekvédelmi népszavazásról kijelentette, hogy a kiskorúak szexuális orientációval kapcsolatos nevelése a szülők kizárólagos joga, illetve az is fontos, hogy a gyerekek ne találkozhassanak káros, a koruknak nem megfelelő tartalmakkal.



Szijjártó Péter elmondta, hogy a tanács 267 javaslatot tett Magyarország számára: ebből 131-et elfogadtak, 136-ot tudomásul vettek. Utóbbiak egy részét visszautasították, mert olyan intézkedésekre szólítottak fel, amelyek ellentétesek az alaptörvénnyel, vagy mert politikailag motiváltak voltak.



A 2008-ban útjára indított, ötévente esedékes eljárást a világszervezet minden egyes tagállamára vonatkozóan elvégzik, s ennek során értékelik az adott ország emberi jogi helyzetét, feltárják a hibákat, illetve ajánlásokat fogalmaznak meg. Magyarország ezt megelőzően 2011-ben és 2016-ban került sorra.



A 47 képviselőből álló Emberi Jogi Tanács 2006-ban kezdte meg a működését, összetételéről titkos szavazáson döntenek az ENSZ tagállamai. Az UPR-munkacsoport évente 42 országot von vizsgálat alá.