Szijjártó: Magyarország képes lenne az önellátásra egy újabb egészségügyi vészhelyzetben

A pandémia hatalmas kihívások elé állította a világot, és még a legnagyobb és legerősebb államok némelyikében is megroppant az egészségügyi rendszer a nehézségek súlya alatt. 2022.03.23 00:30 MTI

Magyarország, a koronavírus-járvány tapasztalataiból tanulva, mára képessé vált arra, hogy előállítsa magának a szükséges eszközöket egy újabb egészségügyi vészhelyzet esetén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Jászapátiban.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a hazai tulajdonú Radius Signage Kft. elkészült beruházásának átadásán elmondta, hogy a 650 millió forintos fejlesztés keretében a magyar vállalat egy ezer négyzetméteres gyártócsarnok épített, amelybe új gépek és berendezéseket kerültek. A projekt nyomán a vállalkozás képessé válik orvosi, műtőben is alkalmazható eszközök gyártására, amely fejlesztést az állam 250 millió forinttal támogatta, így segítve 63 munkahely megőrzését Jászapátiban.



Szijjártó Péter beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt tizenkét év a válságok időszaka volt, amelyben a pandémia is hatalmas kihívások elé állította a világot, és még a legnagyobb és legerősebb államok némelyikében is megroppant az egészségügyi rendszer a nehézségek súlya alatt.



Felidézte, hogy komoly globális hiány alakult ki az ellátórendszerek működéséhez szükséges alapvető eszközökből. Mint mondta, szabályos "beszerzési hajtóvadászatok" indultak, ezért "az orvosi eszközök megléte és nemzeti gyártási kapacitása mára nemzetbiztonsági jelentőségű kérdéssé vált".



"Az egyik legfontosabb tanulság, hogy ha egy ország nem rendelkezik azon stratégiai képességekkel, amelyek megléte békeidőben talán logikátlannak tűnik, akkor kiszolgáltatott lesz, amikor baj van, és másokon múlik majd, hogy túlél-e egy ilyen krízishelyzetet" - fogalmazott.



Szijjártó Péter aláhúzta, hogy hazánk mára biztonságban van, ugyanis egy újabb vészhelyzet esetén elő tudná állítani a szükséges felszereléseket, hamarosan az oltóanyag-gyártási kapacitások is kiépülnek, illetve "szépen haladunk az önellátás irányába" az orvosi eszközök tekintetében is.



Az orvosi eszközgyártás termelési értéke 2020-ban 13 százalékkal, 2021-ben 12 százalékkal, az idei év januárjában pedig 36 százalékkal bővült. Tavaly a 2010-es szinthez képest 2,5-szeres volt a növekedés - tájékoztatott.



A miniszter arról is beszámolt, hogy az egészségügyi ellátás a járvány idején mindvégig működőképes maradt Magyarországon, a kormány pedig segély helyett munkát kívánt adni az embereknek. Ezért meghirdették a beruházásösztönzési programot, amelynek keretében 1434 cég 1700 milliárd forintnyi értékben hajtott és hajt végre fejlesztéseket, így hozzájárulva 270 ezer munkahely megőrzéséhez.



Jász-Nagykun-Szolnok megyében 48 vállalat élt a lehetőséggel, amelyek összesen 34 milliárd forint értékben hirdettek meg beruházásokat a kormány 14 milliárd forintos támogatásával, így hozzájárulva 12 600 munkahely megőrzéséhez - közölte.



Hozzátette: a megyében 2010-ben 12,6 százalékos volt a munkanélküliség, ez mára 5,3 százalékra csökkent.