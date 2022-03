Ukrajnai háború

Menczer: a jövőben is küld Magyarország segélyszállítmányokat

Míg korábban a háború elől menekültek az emberek, most már a háborúból menekülőkkel találkoznak, vagyis a helyzet még súlyosabbá vált. 2022.03.21 10:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelenleg az ígért ezer tonna ukrajnai segélyszállítmány ötödénél tartanak, így a jövőben is folyamatosan érkezik a segítség Magyarországról - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Menczer Tamás kifejtette: "az ország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre, 600 millió forint értékben és 1000 tonna mennyiségben állítunk össze segélyszállítmányt". "Pénteken öt kamionnal mentünk át a határon", ez 70 tonnányi mennyiség volt 200 millió forint értékben - közölte.



Elmondta: a szállítmányban volt több mint 50 tonna tartós élelmiszer, 8 tonna tisztálkodási eszköz, 2 tonna babaápolási termék, továbbá egészségügyi eszközök. Az eddigi szállítmányokkal együtt az 1000 tonnának most nagyjából az ötödénél járnak, így a segélyszállítmányok a jövőben is folyamatosan érkezni fognak - mutatott rá.



Az államtitkár kitért arra: míg korábban a háború elől menekültek az emberek, most már a háborúból menekülőkkel találkoznak, vagyis a helyzet még súlyosabbá vált.



Arról is beszélt, hogy "azzal a váddal szembesültünk a politikai baloldalról, hogy a kormány nem csinál semmit, és a civilek dolgoznak". Ezzel szemben a valóság az, hogy a hat nagy karitatív segélyszervezet 3 milliárd forintot kapott a kormánytól azért, hogy a feladatát végezni tudja, és "már ez is mutatja, hogy nem igaz, hogy a kormány nem támogatja ezt a munkát és nem csinál semmit" - jelentette ki.



Kiemelte: emellett ott vannak a katonák, a rendőrök, a kormányhivatalok munkatársai és az önkormányzatok is, akik kiveszik a részüket a munkából, és "a kormány természetesen az önkormányzatokkal is együtt dolgozik és őket is segíti". Háború van, és "lehet, hogy az első napokban vagy akár ezekben a napokban is valami nem tökéletesen gördülékeny", de köszönet illet mindenkit, hogy "minden erejével azon dolgozik, hogy ez a munka rendben legyen" - fogalmazott.



Menczer Tamás közölte, "mi fel vagyunk készülve mindenre, arra is, hogyha jelentősen megnő a hozzánk érkezők száma", a kormány a karitatív szervezetekkel közösen ellátja az érkezőket, és "Magyarországon senki nem marad ellátatlanul".



Hangsúlyozta: "mi a békében vagyunk érdekeltek", és mindent meg kell tenni a béke helyreállításáért. Ugyanakkor "nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk", ezt követeli meg az ország biztonsága. Emellett a kárpátaljaiak biztonsága is azt követeli meg, hogy "ne szállítsunk katonákat és fegyvereket" - tette hozzá.

Azt mondta: látható a magyar baloldalon egy ellenkező álláspont a miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péter vezetésével, "aki képes lenne belesodorni Magyarországot ebbe a konfliktusba". Ő háborúpárti álláspontot képvisel, hiszen azt mondta, hogy küldene katonákat - tette hozzá Menczer Tamás, aki szerint aki Márki-Zay Péterrel "egy plakáton mosolyog", az is az ő háborúpárti álláspontját képviseli.