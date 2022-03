Koronavírus-járvány

Elhunyt 134 beteg, 5939 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Magyarországon a beoltottak száma 6 400 547, közülük 6 183 247-en a második, 3 834 724-en a harmadik, 242 651-en már a negyedik oltást is megkapták. Az elmúlt három napban 5839 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 829 928-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 134 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, így az elhunytak száma 45 095-re emelkedett - közölte a hétvégi összesített adatokat a koronavirus.gov.hu hétfőn.



A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma 1 681 268, az aktív fertőzötteké 103 565. Kórházban 2061 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 74-en vannak lélegeztetőgépen.



Hozzátették: az ország a járvány ötödik hullámának leszálló ágában van, ezért a kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség.



A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, csütörtöktől szombatig pedig újabb oltási akció lesz - jelezték.



Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását - írták, hozzátéve, hogy a harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség.



Kiemelték: a kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek, aki élni szeretne vele.



Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok - írták.



A koronavirus.gov.hu oldal térképe szerint eddig Budapesten (319 807) és Pest megyében (248 848) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (107 200), Szabolcs-Szatmár-Bereg (99 274), Győr-Moson-Sopron (98 735), Hajdú-Bihar (96 723) és Bács-Kiskun megye (92 342). A fertőzéssel legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna (38 828).



Hatósági házi karanténban 7342-en vannak, a mintavételek száma 11 018 428.

Forrás: koronavirus.gov.hu