Ítélet

Hivatali visszaélés miatt elítélték Demeter Márta LMP-s képviselőt

Bűnösnek mondta ki a hivatali visszaéléssel gyanúsított Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselőt a Pesti Központi Kerületi Bíróság pénteken. 2022.03.18 10:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Máthé Zoltán

A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint enyhítő és súlyosító körülmények is befolyásolták a büntetést.



Demeter Mártát 1,8 millió forint pénzbüntetésre ítélték. A pénzbüntetés 1 napi tételének összegét 6 ezer forintban állapították meg. Így nem fizetés esetén ez alapján kell azt 1-1 napi szabadságvesztésre átváltani.



A tárgyaláson csak az ítélethirdetés volt nyilvános, az indokolás zárt ülésen hangzott el.



Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, Demeter Márta és védője azonban fellebbezett, így az elsőfokú ítélet nem jogerős.



Az ellenzéki képviselő a tárgyalás után a sajtónak nyilatkozva úgy fogalmazott: "már ott tartunk ebben a rezsimben", hogy ha az országgyűlési képviselők kérdeznek, végzik feladataikat, ellátják az emberek képviseletét, akkor előbb-utóbb eljárást indítanak ellenük. Azt mondta: ahogy eddig, úgy továbbra is meg van győződve az igazáról, ezért mennek tovább. "Folytatjuk ezt az ügyet és meg fogjuk vívni ezt a harcot" - jelentette ki.



Demeter Márta egyúttal kifejezte köszönetét a sok támogatásért, amelyet ebben az ügyben kapott az emberektől az elmúlt években.



A Fővárosi Törvényszék a tárgyalásról kiadott közleményében kiemelte, hogy a "vádlott az országgyűlési képviselőként őt megillető jogosítványával visszaélve, közérdekből nem nyilvános adatokat a nagy nyilvánosság előtt a Facebook oldalán valótlan tényállítással meghamisítva tett közzé azért, hogy ennek révén elérje Orbán Viktor miniszterelnök, országgyűlési képviselő és a Magyar Honvédség negatív társadalmi megítélését".



A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy Demeter Márta a cselekményt a legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerv képviselőjeként, valamint a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnökeként követte el. "Ezen felül a széleskörű sajtó- és média érdeklődés miatt a negatív társadalmi megítélés - mint következmény és eredmény - is megvalósult" - fogalmaztak a közleményben.



Ezzel együtt a bíróság enyhítő körülményként értékelte az időmúlást, valamint azt, hogy a politikus egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.



2018. október 16-án Demeter Márta - aki akkor még az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának LMP-s alelnöke volt - írásbeli kérdésekkel fordult a belügyminiszterhez és a honvédelmi miniszterhez arról, hogy a honvédség A319-es Airbusával miért utaztatták Ciprusról Magyarországra Orbán Viktor miniszterelnök lányát.



Ezt minden érintett cáfolta, és kiderült, hogy egy Orbán vezetéknevű magyar katona és - engedéllyel - a családja utazott a gépen.



A Fidesz Demeter Mártát feljelentette hivatali visszaélés és személyes adatokkal való visszaélés miatt.

A hivatali visszaélés miatt indult büntetőeljárásban a vádirat lényege szerint Demeter Márta 2018 szeptemberében országgyűlési képviselőként a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokról szerzett tudomást, majd azokat a közösségi oldalán közzétette, azzal a megjegyzéssel, hogy a Magyar Honvédség a miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját törvénysértő módon szállította.



Az ügyészség annak idején azt közölte: amellett, hogy ez valótlan volt, Demeter Márta a törvényi kötelezettségét megszegve, "közérdekből nem nyilvános" adatokat adott ki. "Demeter Márta országgyűlési képviselő e cselekménye hivatali visszaélés bűntettének megállapítására lehet alkalmas" - írták, hozzátéve: a büntetőeljárás lefolytatására az országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése esetén nyílik lehetőség.



Az Országgyűlés - Polt Péter legfőbb ügyész indítványa nyomán - 2019. július 12-én függesztette fel Demeter Márta képviselői mentelmi jogát.



Tavaly októberben Demeter Márta is indult az ellenzéki előválasztáson a Jobbik jelöltjeként, de a négy jelölt között az utolsó helyen végzett. Az április 3-ai országgyűlési választáson szövetségben induló ellenzéki pártok közös listáján sem szerepel.