Gyilkosság

Életfogytiglanra ítélték Szilágyi István fiát a színművész megölése miatt

Első fokon életfogytiglanra ítélték szerdán azt férfit, aki 2020. május 3-án megölte apját - tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék csütörtökön az MTI-t. A bírósági közlemény nem nevezte meg, de az áldozat Szilágyi István színművész.



A törvényszéki közleményben azt írták: a vádlottat különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt mondta ki bűnösnek a bíróság és leghamarabb 25 év után bocsátható feltételes szabadságra.



Egyúttal elrendelték a férfival szemben korábban kiszabott 2 év felfüggesztett börtönbüntetésének végrehajtását is.



A vádlott egy házban élt a szüleivel, rendszeresen italozott, alkohol-, valamint pszichés problémái miatt pedig pszichiátriai kezelés alatt állt és gyógyszereket szedett. A férfi több alkalommal bántalmazta idős édesapját, de ezek miatt - egy esetet kivéve - nem indult ellene büntetőeljárás - közölték.



Mint írták: a férfi 2020. május 3-án reggel egy kalapáccsal többször fejbe verte az édesapját, akit a földre kerülése után is bántalmazott. A sértett a sérüléseibe a helyszínen belehalt.



A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként vette figyelembe - többek között - a terhelt büntetett előéletét, valamint azt, hogy cselekményét közeli hozzátartozója sérelmére és felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el. Utóbbit szintén apja sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt kapta.



Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott és védője fellebbezett.



Az MTI a bűncselekmény napján számolt be a gyilkosságról, másnap, 2020. május 4-én Ibolya Tibor fővárosi főügyész adott tájékoztatást arról, hogy indítványozzák annak a férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint végzett országosan elismert színész édesapjával.