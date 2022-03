Háború

Újabb azonosítatlan repülőeszköz miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit

Péntek délután újabb azonosítatlan repülőeszköz miatt riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit – közölte a Honvédelmi Minisztérium kora este.



A radarok 15 óra környékén hasonló jeleket érzékeltek, mint a déli órákban, ezért a Magyar Honvédség légtérvédelmi szolgálata felszállást rendelt el a Légvédelmi Készenléti Szolgálat számára.



Az érintett légtér ellenőrzése során repülőeszközt ezúttal sem azonosítottak.



Pénteken eddig kétszer kellett a Magyar Honvédség Gripenjeinek felszállnia, azonban egyik alkalommal sem találtak a radarjelek által jelzett helyszínek egyikén sem repülőeszközt – emelte ki a HM.

Magyarország légterébe lépésétől végig nyomon követte és ellenőrzés alatt tartotta a magyar légtérvédelem a Zágrábban lezuhant drónt – közölte a Honvédelmi Minisztérium arról a harci eszközről, amely a horvát fővárosban csapódott be.



A Magyar Honvédség légtérvédelmi szolgálata csütörtök éjszaka észlelt egy repülő tárgyat a magyar légtérben, amely a radarképernyőn időnként feltűnt. A repülő eszköz, mint később beigazolódott, egy TU-141 típusú drón volt, amelyet az utóbbi időben az elavultsága miatt elsősorban kiképzési légicélként alkalmaznak. Ilyen eszközzel az ukrán, de korábban az orosz hadsereg is rendelkezett.



A nagy sebességgel közlekedő eszközt már Ukrajna területén is érzékelték. Magyarország légterébe Románia felől, Csengernél lépett be.



Az éjszakaihoz hasonló esemény pénteken, a déli órákban is történt Magyarország légterében, akkor az észak-keleti országrészben. Tekintettel az előzményekre, a készültségi szolgálatban lévő Gripenek ellenőrizték az érintett légteret, azonban semmiféle légi járművet nem találtak ott – közölték.



Az MTI a tárcától úgy értesült, a HM provokációtól tart: nem akarja, hogy valamilyen indokolatlan intézkedés miatt Magyarország belekeveredjen a háborúba. Ezért először ellenőriznek és csak indokolt esetben intézkednek, akkor, ha a jármű képes fegyver szállítására.



Az Infostart azt írja, hogy a Tu-141 Sztrizs felderítődrón – hírek szerint – egyedül az ukrán haderő használja. Valószínűleg kifogyott az üzemanyaga. Azt még vizsgálják, hogy esetleg Fehéroroszországból indították-e.