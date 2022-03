Ukrajnai háború

Budapesti hamburgeres segít Beregsurányban és Záhonyban

A fővárosban több éttermet üzemeltető Tuning-cégcsoport több ezer adag kézműves hamburgerrel segíti az ukrajnai menekültek ellátását a határ mentén, Beregsurányban és Záhonyban.



A cég a Híd Kárpátaljáért segítségpontokon melegkonyhákat állított fel; a kezdeményezés népszerűségét jelzi, hogy a menekülő emberek hosszú sorokban állnak ételre várva.



Erdélyi Róbert, a cégcsoport tulajdonosa az MTI tudósítójának szerdán Beregsurányban elmondta, a melegkonyhákat azt követően is a segítségpontokon hagyják, hogy kifogytak a készleteik.



Ugyanakkor felhívást tettek közzé a diningguide.hu weboldalon és saját Facebook-oldalukon, amelyben arra szólítják fel a vendéglátósokat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.



Mint írják, foodtrack autóikat a segítségpontokon hagyják, így aki segíteni kíván a menekülteknek, illetve a helyszínen dolgozó rendőröknek, tűzoltóknak, mentőknek, önkénteseknek, azoknak csupán személyzetet és alapanyagot kell biztosítaniuk a melegkonyhák működtetéséhez.



Az alapanyagok és a munkatársak szállításához is tudnak segítséget nyújtani, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásával a munkatársak elhelyezése is megoldható - olvasható a felhívásban.



Erdélyi Róbert hangsúlyozta: azért döntöttek a melegkonyhák felállítása mellett, mert a segélyszervezetek szerint a legnagyobb hiány meleg ételből van a határszéli segítségpontokon.