Választás 2022

NVI-elnök: elkezdte postázni a levélben szavazók csomagjait az NVI

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) elkezdte postázni azoknak a külföldön élő magyar választóknak a szavazási levélcsomagját, akik levélben voksolhatnak az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson - mondta Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke szerdán Budapesten.



Az NVI elnöke az ÁNY Biztonsági Nyomdában tartott sajtótájékoztatón elmondta: kedden elindult a levélcsomagok egy része Romániába, szerdán pedig Szerbiába.



Azok a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok, akik szavazni szeretnének az április 3-ai országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, szerdán 16 óráig regisztrálhatnak.



Nagy Attila szólt arról is, az NVI nyomon követi az ukrajnai helyzetet. Megjegyezte: van több olyan szavazókör, ahol jelenleg menekülteket szállásolnak el, ebben az esetben a helyi választási iroda vezetője áthelyezheti a szavazókört.



Tájékoztatása szerint ez történik például Beregsurányban, ahol az általános iskolából az óvodába helyezik át a szavazókört szerdán. Erről az érintett választópolgárok új értesítőt fognak kapni.



Nagy Attila tájékoztatása szerint a külképviseleti szavazás előkészítése is jó ütemben halad, Kínába szerdán indult el a szavazási iratokat tartalmazó csomag. A kínai karanténszabályok miatt március 7-én 16 órakor zárult a névjegyzékbe vétele azoknak, akik Csungking, Peking, Kuangcsou vagy Sanghaj magyar külképviseletén akarnak szavazni.



Szólt arról is, figyelemmel kísérik az ukrajnai helyzetet is. Mint mondta, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kijevből Lembergbe költöztette a magyar képviseletet, így azok a levélben szavazók, akik Kijevben szerették volna átvenni szavazási levélcsomagjukat, Lembergben tehetik meg. Ott fogják lebonyolítani a külképviseleti szavazást is.