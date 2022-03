Ukrajnai háború

A katasztrófavédelem már csaknem háromezer Ukrajnából érkezett ember elhelyezéséről gondoskodott

A katasztrófavédelem az orosz-ukrán háború első napja óta folyamatosan dolgozik az Ukrajnából menekülő emberek utazásának, elhelyezésének és ellátásának megszervezésén. 2022.03.07 11:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hetvenhárom helyszínen már csaknem háromezer Ukrajnából érkezett embert helyezett el a katasztrófavédelem - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-vel.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a katasztrófavédelem az orosz-ukrán háború első napja óta folyamatosan dolgozik az Ukrajnából menekülő emberek utazásának, elhelyezésének és ellátásának megszervezésén.



A tájékoztatás szerint a katasztrófavédelem kilenc megyében - Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg - valamint Budapesten is operatív törzset hozott létre a feladatok koordinálására. Az operatív törzsek szervezik a befogadóhelyek kiválasztását és felkészítését.



Eddig összesen 2871 olyan ember, köztük 1606 gyermek elhelyezéséről gondoskodott a szervezet, akinek a háború elől menekülve nem volt hová mennie - írták.



Hozzátették: a katasztrófavédelem kidolgozott tervekkel rendelkezik a különböző veszélyhelyzetek kezelésére, naprakész adatbázist vezetnek a katasztrófahelyzetekben igénybe vehető erőkről, eszközökről, ingatlanokról.



A szervezet előkészíti a befogadóhelyeket a háború elől menekülők fogadására, koordinálják az utazásukat és elszállásolásukat, továbbá regisztrálják és ellátják a menekülteket. A pályaudvarokon várakozó menekültek számára melegedőbuszokat szerveznek és folyamatosan együttműködnek a karitatív szervezetekkel - jelezték.



A közleményben kitértek arra is, hogy 110 ember, köztük 78 gyermek egészségügyi ellátáshoz jutásáról is gondoskodtak.



Megjegyezték: a katasztrófavédelem mellett sokan önkormányzati, karitatív és humanitárius szervezetek segítségével jutnak biztonságos helyre, és fontos szempont, hogy a családok együtt maradjanak.