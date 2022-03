Háború

Budapesti ukrán nagykövet: Stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz, Ti lesztek a következők

Péntek délután kemény szavakkal fordult a magyar nép felé Ljubov Nepop, Ukrajna budapesti nagykövete egy zárt körű budapesti konferencián, amelyet a Political Capital szervezett. A beszélgetésen a 444 és a New York Times budapesti tudósítója is részt vett.



„Sokat tesz a Nyugat, de nem eleget. Meg lehetne állítani az oroszokat, de most fegyver nélkül állítanak meg tankokat az emberek Ukrajnában. A megszállt városokban a himnuszunkat éneklik a tereken. Több segítség kell!” – mondta.



Kitért a magyar kormány feltűnő passzivitására is.



„Stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz” – utalt Orbán Viktor kijelentésére, aki szerint háború idején megfontoltan szabad csak reagálni, és ezért stratégiai nyugalomba vonult a háború ügyében.

Megindultságában sírva beszélt Nepop arról, hogy a Nyugat nagyon elkésett a szankciókkal, pedig a háború előtt kérte az ukrán kormány, hogy büntessék meg Oroszországot, hátha meg lehet előzni a legnagyobb bajt.



„Nagyon sok embernek kellett meghalnia, hogy végre lépjenek. De még mindig lenne mit tenni. Hány embernek kell még meghalnia, hogy lépjenek?” – többek között az energetikai üzletek felmondására célozhatott, hiszen így folytatta: „Nektek fontosabb a rezsicsökkentés, mint az emberi életek?”



Így folytatta:



„Az 1848-as forradalom évfordulója jön, és rezsicsökkentésről beszélnek? Nem szégyellik magukat? Nem az emberi élet a fontos? Van joguk március 15-én ünnepelni azoknak, akiknek a szabadságnál a rezsicsökkentés fontosabb? Kérem, idén csak azok menjenek ki az utcára ünnepelni, akikben van bátorság kiállni a szabadság mellett!”



Azt mondta, a nyugati és így a magyar kormány még nagyobb támogatása azért is kulcsfontosságú, mert ha Putyin legyőzi Ukrajnát, akkor utána megy tovább, mert vissza akarja állítani a szovjet érdekszférát. „Ti lesztek a következők, Putyin nem fog megállni!” – mondta. Szerinte a NATO önmaga védelmében sem maradhat ki ebből a „harmadik világháborúból”.



Emlékeztetett: Magyarország komoly sérelme, hogy 1956-ban nem kapott nyugati segítséget az oroszok ellen. Felhívta a magyarok figyelmét, hogy most, amikor hasonló helyzetben vannak az ukránok, ne álljanak a rossz, vagyis az orosz oldalra.



Megköszönte azoknak a magyaroknak a kiállását, akik tüntettek az orosz nagykövetség előtt. Szerinte nagyon fontosak ezek az üzenetek.



Nepop nagykövet ugyanakkor megköszönte a magyar kormánynak és a magyar társadalomnak, hogy milyen sokat segítenek a menekülteknek. Szintén megköszönte, hogy a magyar kormány támogatta az EU-s szankciókat és egyéb döntéseket a nemzetközi szervezetekben, és megköszönte a Kárpátaljára küldött magyar állami segélyeket is.



Hozzátette, ha fegyvert nem is ad Magyarország, egyéb felszerelésekre nagyon nagy szükség lenne a túléléshez: generátorokra, hálózsákokra például. „Bár jobb a magyaroknak, ha az ukránok harcolnak most azokkal a fegyverekkel, mintha majd nekik kell ezekkel védeni a határaikat.”



Elkeseredetten mondta, hogy a nyugati hatalmak nem jártak közben, hogy az izraeli Vaskupola rakétaelhárító fegyverrendszert megkaphassák.



Arra emlékeztette még a magyarokat, hogy kárpátaljai magyarok is harcolnak is az oroszok ellen. „Legyenek részesei a győzelmeknek, ez a magyar nemzet háborúja is az agresszor ellen” – mondta még.



Felszólította a magyarokat, hogy ne vásároljanak orosz termékeket, és bojkottálják az orosz vállalkozásokat.