Ukrajnai háború

Ingyenes utazással és információs centrum felállításával segíti a menekülteket a fővárosi önkormányzat

Péntektől átmenetileg ingyen utazhatnak az ukrajnai menekültek a főváros közösségi közlekedési járművein, hétfőtől pedig információs centrumot alakít ki a fővárosi önkormányzat a Nyugati téri aluljáróban - jelentette be a főpolgármester csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Karácsony Gergely közölte, az átmenetileg, április 15-ig biztosított ingyenes utazáshoz a menekülteknek igazolniuk kell, hogy ukrán állampolgárok. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy sajnos a magyar állampolgársággal rendelkező Ukrajnából menekülőknek egyelőre nem tudják biztosítani ezt a lehetőséget, mert ők nem kaphatnak menekültstátuszt, de remélik, hogy a kormány mielőbb orvosolja ezt a problémát.



Az MTI kérdésére a főpolgármester azt mondta, hogy a 14 év alattiak ingyenes utazási lehetősége természetesen vonatkozik a magyar állampolgárként érkező menekülőkre is.



A főpolgármester bejelentette azt is, hogy a fővárosi önkormányzat hétfőre "infocentrumot" alakít ki 24 órás nyitva tartással a Nyugati téri aluljáróban.



A fővárosi önkormányzat jelenleg több mint 200 menekült ellátásáról gondoskodik saját költségvetéséből, de a kerületekkel folyamatosan egyeztetnek, és töreksznek a férőhelyek bővítésére - hangoztatta Karácsony Gergely.



Kitért arra is, hogy különösen aggódnak a kárpátaljai magyarokért, ezért Beregszász kérésének megfelelően 20 millió forint gyorssegélyt biztosítanak a városnak, és hasonló értékben műszaki eszközöket, tartós élelmiszereket küldenek a városba.



Karácsony Gergely szólt arról is, hogy az elmúlt napokban tapasztalatai alapján "az állam lassan reagál a helyzetre", és akadozik a kommunikáció a fővárosi önkormányzat és az állami feladatokat koordináló katasztrófavédelem között. Ennek ellenére mindenben együttműködnek a kormányzattal, a helyi védelmi bizottság például csütörtökön 20 buszt kért a várostól, amelyeket természetesen biztosítanak - emelte ki.



A főpolgármester a kormány bejelentésére, miszerint hétfőtől nem kötelező zárt térben a maszkviselés, úgy reagált, a budapesti közösségi közlekedés járatain természetesen nem fogják megkövetelni a maszkviselést, de továbbra is azt javasolják az embereknek, hogy ha tehetik, hordjanak maszkot.



Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes elmondta, fokozatosan nyitják meg a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő budapesti és vidéki szálláshelyeket, 34 helyszínen több ezer embert tudnak elszállásolni, ha szükséges.



Azt tapasztalták - tette hozzá -, hogy a legértékesebb az a tíz budapesti szálláshely, amelyeket főleg azok vesznek igénybe, akik csak egy-két napot maradnak, majd továbbutaznak.



Azoknak, akik tartósan Magyarországon szeretnének maradni, a vidéki szálláshelyeket nyitják meg fokozatosan. A szállás mellé természetesen az étkeztetésről, egészségügyi ellátásról és utaztatásról is gondoskodnak - ismertette a főpolgármester-helyettes.

Hozzátette, a help.budapest.hu oldalon hasznos telefonszámokat találhatnak a segítségre szorulók, valamint szállást is igényelhetnek.