Medián: a háború eddig a kormányt erősíti

A háború kitörése előtt a Fidesz-KDNP előnye csak 4 százalékpont volt, a háború kezdete után ez 12 pontra nőtt. 2022.03.02 16:23 MTI

Az első háborús hírek inkább a kormánypártokat erősítették Magyarországon - közölte az atv.hu a hvg360-on megjelenő Medián-felmérés alapján szerdán.



Az atv.hu azt írta: a február 22. és 26. között, a magyar népességet reprezentáló, 1100 ember telefonos megkérdezésével végzett kutatás az orosz-ukrán háború kezdete előtt indult, a háborúról konkrét kérdést nem tartalmazott, de a későbbi interjúkból már a Fidesz nagyobb támogatottsága rajzolódott ki.



A háború kitörése előtt a Fidesz-KDNP előnye csak 4 százalékpont volt, a háború kezdete után ez 12 pontra nőtt, az Egységben Magyarországért december óta 2 százalékpontot vesztett - ismertették a felmérés eredményét, hozzátéve: a teljes népességen belül a választani nem tudók, illetve nem akarók aránya 13-ról 20 százalékra nőtt.



Kiemelték, hogy az ellenzéki pártszövetség esélyeit illetően is romlott helyzet: tavaly decemberben 63, most 67 százalék számít a Fidesz győzelmére. Az ellenzék sikerében saját szavazóinak 45 százaléka bízik - fűzték hozzá.



Tudatták: a kisebb pártok támogatottsága is visszaesett, a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt is távolabb került az 5 százalékos parlamenti küszöbtől, ahogy Gattyán György és Szanyi Tibor pártja is veszített a támogatottságából.



Az idősebbek, a falusiak, az alacsonyabb végzettségűek és a kis jövedelműek között biztosan vezet a Fidesz-KDNP, a fiatalok, a nagyvárosokban élők, a diplomások és a tehetősebbek között az ellenzéknek van nagyobb támogatottsága. Ugyanakkor február végén többen voltak, akik szerint az ország rossz irányba megy (47 százalék), mint akik jó irányt érzékeltek (44 százalék) - olvasható a portálon.