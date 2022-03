Ukrajnai háború

Szállással segíti a katasztrófavédelem a menekülőket

Elszállásolásban és szálláshelyekre történő szállításban segíti a háború elől menekülőket az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) - közölte a főigazgatóság kedden az MTI-vel.



Azt írták, a határon és szükség szerint a budapesti pályaudvarokon is segítik az Ukrajnából érkező embereket.



Hétfőn ezért a már napok óta működő központi, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyei operatív törzs mellett a fővárosban, Pest és Nógrád megyében is területi irányító törzs alakult. Az operatív törzsek szervezik a segítséget igénylők fogadását, szálláshelyre történő szállítását, elhelyezését és ellátását. A katasztrófavédelem központi operatív törzse gyűjti össze és koordinálja a szállásokkal kapcsolatos felajánlásokat is - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint a katasztrófavédelem a társszervekkel és a karitatív szervezetekkel közösen gondoskodik a menekültekről, és segítenek a továbbutazásukban. Azokat, akiknek nincs hová menniük, kereskedelmi szálláshelyeken és egyéb szállásokon helyezik el. Az elhelyezés során fontos szempont, hogy a családok együtt maradjanak. A katasztrófavédelem szombat óta húsz helyszínen gondoskodott a háborús Ukrajnából érkező emberekről - olvasható a közleményben.