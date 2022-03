Ukrajnai háború

Az EU újabb embereket vett fel a Krím és Szevasztopol annektálása nyomán bevezetett szankciós jegyzékébe

A listára orosz oligarchák és üzletemberek kerültek fel, akik az olaj-, bank- és pénzügyi szektorban tevékenykednek, valamint kormánytagok, magas rangú katonák, illetve propagandisták. 2022.03.01 02:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió további huszonhat olyan embert és egy szervezetet vett fel az Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatt 2014-ben bevezetett korlátozó intézkedések hatálya alá tartozók jegyzékébe, akik hozzájárultak az ukránellenes propaganda terjesztéséhez és "az ukrajnai orosz invázióval szembeni pozitív hozzáállás előmozdításához" - közölte az uniós tagországok kormányait képviselő Tanács hétfőn.



A tájékoztatás szerint a szankciós listára orosz oligarchák és üzletemberek kerültek fel, akik az olaj-, bank- és pénzügyi szektorban tevékenykednek, valamint kormánytagok, magas rangú katonák, illetve propagandisták. A szankciókkal az Európai Unió azokat célozza, akik jelentős gazdasági szerepet töltenek be Vlagyimir Putyin orosz elnök és rezsimjének támogatásában, továbbá pénzügyileg hasznot húznak a rendszerből - írták.



A korlátozó intézkedések, amelyek jelenleg 680 emberre és 53 szervezetre vonatkoznak, vagyoni eszközök befagyasztását rendelik el, valamint megtiltják a pénzeszközöknek a jegyzékbe vettek rendelkezésére bocsátását. A jegyzékbe vett emberekre uniós beutazási és átutazási tilalom is vonatkozik.



A korlátozó intézkedéseket az EU az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedésekre válaszul vezette be 2014 márciusában, eredetileg egyéves időtartamra, majd a következő években meghosszabbította azokat. A szankciók a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású, azaz katonai és polgári használatra is alkalmas termékek területére irányulnak.



Egy oroszbarát kommandó 2014. február 27-én megszállta a dél-ukrajnai Krími Autonóm Köztársaság parlamentjét, a képviselők oroszbarát kormányt választottak, és népszavazást írtak ki az Oroszországhoz való csatlakozásról. A terület annektálását ugyanakkor a nemzetközi közösség nagy része nem ismeri el, így az Európai Unió sem.