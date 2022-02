Kék Bolygó

Áder János a zöld vállalkozásfejlesztésről beszélgetett új podcastjában

A zöld vállalkozásfejlesztésről, a sikeres üzleti megoldások és a fenntarthatósági irányelvek kapcsolatáról beszélgetett Áder János köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának legújabb, hétfői adásában. 2022.02.28 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A zöld vállalkozásfejlesztésről, a sikeres üzleti megoldások és a fenntarthatósági irányelvek kapcsolatáról beszélgetett Áder János köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának legújabb, hétfői adásában.



Az államfő beszélgetőpartnere Csepreghy Nándor, a Kék Bolygó Alapítvány igazgatója volt, aki a szervezet kockázati tőkealapjának működését ismertette. Az alap a zöldenergia, a klímabarát mezőgazdaság, a körforgásos gazdaság, a zöld közlekedés, az okosvárosok és a vízvédelem tematikájában kínál finanszírozást.



Az igazgató a finanszírozási modellről szólva kifejtette, hogy ezen alapok általában magasabb kockázatért magasabb hozamelvárást fogalmaznak meg a támogatott projektekkel szemben, ugyanakkor az olyan állami finanszírozású alapok, mint amilyen az alapítványé, fontos szempontnak tartják a társadalmi hasznosságot is.



Áder János szerint a gazdaságnak tekintettel kell lennie a környezeti-társadalmi hatásokra is, így támogatni kell olyan ötleteket, találmányokat, amelyek segítik a fenntarthatóságot.



Az államfő kérdésére Csepreghy Nándor elmondta: a Kék Bolygó Alapítvány 10 milliárd forintos kockázati tőkealapja magyarországi viszonylatban közepesnek számít, hozamelvárásuk azonban alacsonyabb a többi alapéhoz képest. Az alap Magyarországon kívül a kelet-közép-európai országokban és a Nyugat-Balkánon is tervez befektetni - mondta.



Az igazgató közlése szerint négy hónapos működésük alatt eddig két - a megújuló energiatermelés kiegyenlítését célzó, valamint a hulladékból alapanyagot előállító - projektet támogattak. Csepreghy Nándor beszámolt arról is, hogy évente hat-nyolc ilyen innovatív elképzelést megvalósító társaságot terveznek támogatni és jelenleg 15-20 céggel folytatnak tárgyalásokat.



Áder János felvetésére az igazgató beszámolt arról is, hogy a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón "átfésülték a teljes kiállítói kört" támogatható projektek után kutatva.