Donald Tusk szerint Magyarország szégyellje magát!

"Ebben a háborúban minden valóságos: Putyin kegyetlensége és őrülete, az ukrán áldozatok, a Kijevre hulló bombák. Csak a szankcióink nem igaziak. Szégyelljék magukat azok az EU-s kormányok, amelyek megvétózták a határozott döntéseket (többek között Németország, Magyarország, Olaszország)" – írta Donald Tusk, az Európai Tanács volt elnöke, és az Európai Néppárt elnöke, a legnagyobb lengyel ellenzéki párt vezetője Twitter-posztjában.



Tusk arra utal, hogy az Európai Tanácsban a péntekre virradó éjjelen nem sikerült igazán kemény szankciókról dönteni, és voltak országok, akik vonakodtak az igazán kemény fellépésről.

In this war everything is real: Putin's madness and cruelty, Ukrainian victims, bombs falling on Kyiv. Only your sanctions are pretended. Those EU government's, which blocked tough decisions (i.a. Germany, Hungary, Italy) have disgraced themselves.