Orosz hadművelet

Nébih: egyszerűsített eljárással hozhatnak magukkal társállatot a menekülők

Egyszerűsített eljárással hozhatják magukkal a társállataikat az Ukrajnából Magyarországra menekülők - olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján pénteken közzétett tájékoztatásban.



A gördülékeny beléptetés érdekében előzetes engedélykérelemmel egyenértékűnek tekinthető regisztrációs lapot kell csak kitölteni. Ez lehetővé teszi az állatok nyomonkövetését, és a későbbi intézkedéseket is. Az egyszerűsített nyomtatvány bevezetéséről az országos főállatorvos rendelkezett - írták.



Állategészségügyi szempontból Ukrajna aggályos állam, Magyarország a háborús helyzet miatt vezeti be az új eljárásrendet, amely kedvezőbb a kivételes esetekben alkalmazható egyedi engedélyeknél is - indokolták az új eljárást.



Hozzátették, hogy a magyar állategészségügy az előírásokat nem teljesítő, tehát oltatlan, mikrochip és vérvizsgálat nélküli társállatok érkezésére is felkészült. A beléptetett kutyák, macskák, görények felügyeletét a területileg illetékes hatóságok biztosítják, hogy Magyarország veszettségmentesség státusza fennmaradhasson - tették hozzá.



A regisztrációs lap a Nébih honlapján érhető el a kedvtelésből tartott állatok utaztatásáról szóló tájékoztatóval együtt.