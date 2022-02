Orosz hadművelet

Kocsis Máté: a magyarok biztonsága a legfontosabb

Konszenzusnak kell lennie abban, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője pénteken Budapesten az Ukrajnában folyó orosz katonai akcióra utalva.



Kocsis Máté azt követően tartott sajtótájékoztatót a Parlamentben, hogy részt vett az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának zárt ülésén, amelyen mások mellett Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka és Papp Károly, a Belügyminisztérium belbiztonsági államtitkára adott tájékoztatást az Ukrajnában kialakult helyzetről.



A fideszes politikus azt mondta, meggyőződtek arról, hogy Magyarország kellőképen felkészült minden verzióra.



Kocsis Máté az elhangzottak alapján úgy értékelt, Magyarország mind a humanitárius segítségnyújtást, mind a NATO-s és EU-s kötelezettségekből adódó feladatokra felkészült. Azt mondta, a honvédség és a rendőrség mindent megtett azért, hogy ne történhessen olyan esemény Magyarországon, amely "meglepetést vagy kárt okozna". Ideértve az Ukrajna felől érkező menekültek befogadását is - fűzte hozzá.



A Fidesz frakcióvezetője azt is kiemelte: Magyarország "akarategységben van" a NATO-val és az Európai Unióval.



"A háborút nem tartjuk megoldásnak, a békében vagyunk érdekeltek, a békés rendezésben vagyunk érdekeltek" - jelentette ki, hozzátéve: ehhez Magyarország minden segítséget megad.



"Magyarország nem küld katonát és nem küld fegyvert Ukrajnába" - nyomatékosította, kiemelve: "nem kívánunk ebben a konfliktusban részt venni".



Kocsis Máté kérdésre válaszolva azt mondta: ezt azért kell annyira hangsúlyozni, mert baloldali politikusoktól a napokban több felelőtlen nyilatkozat is elhangzott. Példaként említette Fekete Győr Andrást, a Momentum volt elnökét, aki szerint fegyvereket kellene küldeni Ukrajnába. Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt pedig azt mondta, Magyarországnak fegyvereket és magyar katonákat, "fiatal embereket" kellene Ukrajnába küldenie.



A kormánypárti politikus felhívta a figyelmet: van politikai súlya annak, ha egy ellenzéki miniszterelnök-jelölt "össze-vissza beszél egy háborús helyzetben", ezért arra kérjük őket, hogy ne tegyék.



Kocsis Máté szerint a következő napokban a politikai viták élezésénél sokkal fontosabb, hogy "higgadtság legyen, felelősségteljes nyilatkozatok legyenek" és "ne próbáljanak meg 1-2 százalékokért, vélt politikai előnyökért blődségeket mondani".



Ugyanakkor Kocsis Máté azt mondta: a zárt ülésen megnyugtatónak találta, hogy az ellenzéki képviselők más hangnemben beszéltek bent, mint a nyilvánosság előtt.