Orosz hadművelet

Századvég: a magyarok elsöprő többsége a békét szorgalmazza

A magyarok 77 százaléka elutasítja Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt arra vonatkozó javaslatát, hogy Magyarország - a NATO tagjaként - magyar katonákat és fegyvereket küldjön Ukrajnába - derül ki a Századvég friss közvélemény-kutatásából.



A Századvég Alapítvány csütörtökön juttatta el az MTI-hez legújabb, "Ukrán-orosz konfliktus - A magyarok elsöprő többsége a békét szorgalmazza" című elemzéséről szóló közleményét.



Felidézték: Oroszország csütörtök hajnalban támadást indított több katonai célpont és repülőtér ellen Ukrajna területén. Orbán Viktor magyar kormányfő leszögezte, hogy Magyarországnak a katonai konfliktusból ki kell maradnia. Ugyanakkor - mint fogalmaztak - "a balliberális erők kormányfőjelöltje, Márki-Zay Péter nem zárná ki, hogy Magyarország katonai missziót küldjön Ukrajnába".



A Századvég által - az Oroszország által megindított ukrajnai katonai műveleteket megelőzően - készített kutatás során a megkérdezettek 83 százaléka úgy nyilatkozott, aggasztónak tartja, hogy Oroszország és Ukrajna között fegyveres konfliktus törhet ki a közeljövőben, míg 16 százalékuk nem fejezte ki aggodalmát ezzel kapcsolatban.



Azt írták: a felmérés alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a magyarok elsöprő többsége a béke megőrzését szorgalmazza a kialakult feszült helyzetben. A válaszadók 95 százaléka úgy látja, hogy mindent meg kell tenni a béke megőrzése érdekében Oroszország és Ukrajna között, ugyanakkor 4 százalékuk szerint Oroszországot minden eszközzel meg kell büntetni, akár katonai erővel is.



A Századvég kitért arra is, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter szerint Magyarországnak akár katonákkal és fegyverekkel is támogatnia kellene Ukrajnát. Ezen felül Fekete-Győr András, a Momentum egykori elnöke szintén az ukrán kormánynak felkínálandó magyar fegyverekről beszélt.



Az ezzel kapcsolatos válaszok szerint a magyarok több mint háromnegyede (77 százaléka) nem ért egyet azzal, hogy Ukrajna Oroszország általi elfoglalása esetén Magyarország mint NATO-tag fegyvereket és katonákat küldjön a térségbe, ezzel szemben 19 százalékuk helyeselné ezt a lépést.



Érdekességként megjegyezték, hogy az ellenzéki összefogás szimpatizánsainak többsége (57 százaléka) is ellenzi a baloldal - magyar katonák és fegyverek esetleges ukrajnai bevetését célzó - javaslatát. Ez az arány a Fidesz-KDNP szavazói esetében 86 százalék, a bizonytalanok körében 81 százalék - olvasható a közleményben.