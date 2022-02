Orosz hadművelet

Szijjártó: senkit nem küldtek el a kijevi magyar nagykövetségtől

Aljas hazugságnak nevezte a külgazdasági és külügyminiszter azt az állítást, hogy elküldtek a kijevi magyar nagykövetségtől olyan magyar állampolgárt, aki ott keresett menedéket. 2022.02.24 15:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szijjártó Péter csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: "egészen elképesztő", hogy még ilyenkor, háború idején is vannak olyanok, akik álhíreket gyártanak és terjesztenek, s azért, hogy maguknak vagy másoknak politikai tőkét kovácsoljanak, megpróbálják lejáratni azokat, akik éppen azért dolgoznak, hogy segítsenek a bajba jutott honfitársainkon. "Tisztelettel kérem őket, fejezzék be!" - fogalmazott.



"A valóság a következő: a kijevi nagykövetségünk teljes létszámmal működik, a nap folyamán több mint 50 magyar állampolgár kereste fel személyesen hosszabb-rövidebb időre az épületet és egyeztetett szolgálatban lévő munkatársainkkal. Mivel az alapvető infrastruktúránk gond nélkül üzemel, tehát van víz, gáz és villany, a nagykövetségi munkatársaim jelenleg el tudják látni a szükséges feladatokat, és segítséget nyújtanak minden bajba került magyar állampolgárnak" - jelezte a tárcavezető.



Hozzátette, hogy mindazon magyar állampolgárok számára, akik biztonságot keresnek a képviselet épületében, természetesen továbbra is rendelkezésre állnak, jelenleg is több honfitársunk tartózkodik a követség falai között. "Természetesen mindenki addig maradhat, amíg szükségét érzi. Aljas hazugság, hogy bárkit elküldtünk volna" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



Felhívta a figyelmet, hogy a válsághelyzetből fakadóan viszont a telekommunikációs szolgáltatás akadozik, így a telefonvonalak nem mindig üzemelnek.



"Ha emiatt bármely bajba került magyar állampolgár nem tudná elérni a nagykövetséget telefonon, akkor kérem, hívja a nap 24 órájában üzemelő konzuli szolgálatot (+36 80 36 80 36), ahol kollégáim folyamatosan fogadják a hívásokat és azonnali felvilágosítást adnak. Annak érdekében, hogy minden hívást fogadni tudjunk, a konzuli szolgálat budapesti központja emelt létszámmal üzemel" - húzta alá Szijjártó Péter.