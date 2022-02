Fővárosi Közgyűlés

Folytatja munkáját az V. és VII. kerületi ingatlaneladásokat vizsgáló bizottság

Folytatja munkáját a V. és VII. kerületi ingatlaneladásokat vizsgáló bizottság - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.



Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a képviselők 17 igen és 11 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el. A főpolgármester azt mondta, más jogi állásponton van a főváros és a kormányhivatal.



A Fővárosi Közgyűlés január 26-án döntött arról, hogy vizsgálóbizottságot állít fel az V. kerületi, valamint a 2019 ősze előtti VII. kerületi ingatlaneladások vizsgálatára. A kormányhivatal múlt héten jegyzett törvényességi felhívásában azt írta, a fővárosi önkormányzatnak nincs jogköre az adásvételi jogügylet elemeinek, folyamatának vizsgálatára. A kormányhivatal szerint az önkormányzati autonómia sérelme nélkül, az arra jogosult szervek helyett a főváros nem nyilváníthat véleményt az önkormányzat felelős gazdálkodásával összefüggő kérdésekben.



A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának több képviselője a főpolgármesteri javaslat visszavonását kezdeményezte, mert szerintük a bizottságot az április 3-ai országgyűlési választások miatt, bosszúból hozták létre.



Kovács Péter (Fidesz-KDNP), XVI. kerületi polgármester azt mondta: nem igaz, hogy az igazságtól félnének; ő személy szerint attól fél, amit nap mint nap, minden egyes közgyűlésnél kézzelfogható módon tapasztalnak: "a karácsonyi lopakodó diktatúrától".



Akkor van diktatúra, amikor ismerjük a törvényeket, de nem tartjuk be, mert azt gondoljuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés többségének bármit lehet csinálni - tette hozzá.



Wintermantel Zsolt (Fidesz-KDNP) szerint a Városháza eladását vizsgáló bizottság miatt, bosszúból hozták létre a kerületi ingatlaneladást vizsgáló bizottságot, jogszerűtlenül. Közölte, amikor erre az illetékes hatóság felhívta a főváros figyelmét, akkor a főváros "nyuszi", és arra hivatkozik, hogy csak az elővásárlási jogot érintő ügyeket vizsgálja, miközben a főpolgármester a közösségi oldalán "harcoskodik", és azt írja, a kormányhivatal szerint "ugyan minek kivizsgálni azt, hogy az elmúlt évek legnagyobb korrupciós botrányának egyik kulcsfigurája, Völner Pál haverja, Schadl György hogyan jutott áron alul, egyedüli vevőként több V. és VII. kerületi ingatlanhoz".



Niedermüller Péter (DK), VII. kerületi polgármester, a vizsgálóbizottság elnöke szerint a kormánypárti képviselők félnek, mert tudják, hogy az ügyletek, amelyekről szó van, "rendkívül zűrösek", "számos esetben kifejezetten törvényellenesek". Úgy vélte, be kell mutatni a "velejéig romlott" rendszer működését, ami arról szólt, "hogyan lehet a lakásokat ismerősöknek, haveroknak kijátszani", elkótyavetyélni.



A polgármester szerint "felér egy vallomással", hogy a volt józsefvárosi fideszes polgármester, Sára Botond vezette kormányhivatal most kifogásolja a vizsgálóbizottságot.

Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli polgármester szerint nem lehet "karácsonyi diktatúráról" beszélni, mert az azt jelentené, hogy Karácsony Gergely a főnök, holott ott ül mellette Gy. Németh Erzsébet (DK) főpolgármester-helyettes, "aki a valódi főnöktől" szállítja az utasításokat.



A napirend előtti vitában Borbély Lénárd arról beszélt, a "szivárványkoalíció" elmúlt 2,5 éves tevékenysége semmi másról nem szólt, mint a kommunikációról, ezekből úgy tűnik, mintha "minden a legnagyobb rendben lenne" Budapesten, azonban a kommunikációs trükkökön kívül semmilyen fejlesztést, előrelépést nem látni a főváros életében, a folyamatban lévő fejlesztéseket a korábbi városvezetés indította el, vagy a kormány. Hozzátette: a városvezetés arra hivatkozik, a főváros ki van véreztetve, de a cégvezetők prémiumot kapnak és a politikai munkatársak fizetését is emelik.



Láthatjuk, milyen az, amikor baloldali többség vezeti a várost, ami koncnak tekinti a várost és annak pénzét - jegyezte meg, azt kérve, a városvezetés kezdjen el végre dolgozni.



Az ülésen megemlékeztek a február 17-én, 89 éves korában elhunyt Fenyvesi Máté válogatott labdarúgóról, akit a Fővárosi Önkormányzat is saját halottjának tekint.



Egyhangú döntés született arról is, hogy a főváros ingyenesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonába adja az Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit-templom plébánia által használt Lehel téri, 3440 négyzetméteres ingatlant, a Tabáni Alexandriai Szent Katalin-plébánia templomkertjét, valamint a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom 1631 négyzetméteres ingatlanát.



A Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy a főváros részvételi költségvetése részeként 50 millió forintból városszerte kerékpártámaszokat létesítenek, további 50 millió forintból pedig két év alatt 25 ivókutat a főváros forgalmasabb részein. Emellett 25 millió forintos keretösszeggel pályázatot hirdetnek civil szervezeteknek, időseknek szervezett állatterápiás programok megtartására.



A közgyűlés úgy döntött, 175 millió forintból felújítja a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Házat - Napházat a VIII. kerületi Népszínház utcában, míg a Teleki tér 7. szám alatti ingatlant - amely korábban a Rádió C székhelye volt - roma kulturális és közösségi célú hasznosítására kedvezményesen adja bérbe, nyilvános pályázat útján.