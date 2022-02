Sztrájk

Orbán Viktor volt gimnáziumának tanárai is tiltakoznak

Szerdán is több száz pedagógus szólalt fel a sztrájkot betiltó kormányrendelet ellen. 2022.02.23 14:14 ma.hu

Országszerte már 59 gimnázium, illetve általános iskola tanári karának egy része gondolja úgy, hogy elfogadhatatlan a kormány február 11-én elfogadott sztrájkrendelete, ezen véleményüknek pedig hangot is adnak egynapos polgári engedetlenség formájában.



A hvg.hu-hoz eljutott információk szerint szerdán 22 intézmény oktatói csatlakoztak a kezdeményezéshez. Délelőtt hat budapesti gimnázium tanárai tartottak közös demonstrációt a sztrájkrendelet ellen. Az eseményen közel kétszáz pedagógus gyűlt össze az ELTE gyakorlógimnáziumaiból (Radnóti, Apáczai, Trefort, Bárczi), hozzájuk csatlakoztak a Fazekas Mihály Gimnázium, illetve a Madách Imre Gimnázium oktatói is.



Tiltakozik Orbán Viktor volt gimnáziuma is: február 23-án a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi részlegéről tíz tanár állt ki a sztrájkrendelet ellen.