Felvételi

ITM: hétfő éjfélig lehet hitelesíteni a felsőoktatási jelentkezéseket

Hamarosan ismét egy fontos határidő jár le a továbbtanulni vágyó fiatalok számára, már csak két nap van a felsőoktatási felvételi dokumentumok hétfő éjfélig történő hitelesítésére - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) vasárnap az MTI-vel.



A közleményben idézték Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárt, aki azt mondta: a magyar egyetemek jelentősen előreléptek a világ felsőoktatási rangsoraiban az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően, "így a megújult felsőoktatás számtalan karrierlehetőséget kínál".



Legkésőbb február 21-én, hétfőn éjfélig kell hitelesíteni a felvi.hu-n elérhető E-felvételiben benyújtott és véglegesített felsőoktatási jelentkezéseket - tudatták.



A hitelesítés Ügyfélkapun elektronikusan és postai levélben is intézhető. Utóbbi esetben az E-felvételi felületéről kinyomtatott hitelesítő adatlapot kell aláríni és február 21-ig az Oktatási Hivatal címére postázni (1380 Budapest, Pf. 1190). További információk a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatók. A hitelesítés akkor sikeres, ha a jelentkező e-mailben visszajelzést kap, illetve az E-felvételi felületén is megjelenik a hitelesített státusz - ismertették.



A helyettes államtitkár a közlemény szerint elmondta azt is, hogy idén több mint 1000 milliárd forintot fordítanak a magyar egyetemek működésére és fejlesztésére, a következő években pedig 2700 milliárd forint jut majd felsőoktatási fejlesztésekre, hogy "valamennyi intézményben a 21. századnak megfelelő körülmények és lehetőségek várják a hallgatókat".