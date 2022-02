Társadalom

Novák Katalin: Magyarországon divat lett gyermeket vállalni

Az M1 aktuális csatorna kedd déli híradójának tudósítása szerint Novák Katalin erről azon a találkozón beszélt, amelyet családszervezetek tartottak Budapesten.



Novák Katalin, a kormánypártok államfőjelöltje, úgy fogalmazott, a cél, hogy "ehhez adjanak hitet az embereknek, mert a gyermekekben van a jövőnk".



A volt családügyi miniszter hangsúlyozta, hogy ehhez igyekeztek, és a jövőben is igyekezni fognak minden támogatást megadni.



"Az, hogy egy fiatal pár lássa maga előtt a lehetőséget, hogy családot alapíthasson, gyermeket vállalhasson, hogy legyen értelme akár nagycsaládban élni, olyan ügy, amelyet államfőként is szeretnék és fogok is képviselni" - mondta.



Hozzátette: a családszervezetek mindenképpen számíthatnak arra, hogy - ha lehetősége lesz -, mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon jó legyen családban élni.