Évérétkelő 2022

Orbán: gombák vagyunk, akiket sötétben tartanak és trágyával etetnek

"Kik vagyunk mi és miről akarunk beszélni" - tette fel a kérdést, amire azt válaszolta, hogy 16 ellenzékben és 16 kormányon töltött év, valamint 5 gyerekkel és 5 unokával a háta mögött igazán tisztában van azzal ki ő és mit akar.



Szerinte egy közös van bennünk, hogy magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország. De váratlanul megtudták, hogy ezt rosszul tudják, valójában gombák vagyunk, akiket sötétben tartanak és trágyával etetnek: "Mi, akik vidékiek és falusiak vagyunk és keresztrejtvényt sem tudunk megfejteni."



Mint mondta, a fideszesek aberráltak is, vannak közöttük zsidók is, bár kevés, meleg viszont bőven akad - "Rejtély, hogy ez hogyan jött ki. A gomba stimmelhet, mert ennyi zagyvaságot akkor hordhat össze az ember, ha begombázott, de az is lehet, hogy ez egy új politikia stratégia, végigsérteni az embereket, nyugdíjasokat, nőket, vidékieket, fogyatékosokat. Emberemlékezet óta nem beszéltek így magyarokkal, ha ez stratégia, akkor világszabadalom" - mondta a miniszterelnök, majd mint idézte: beszélni mindenki tud, de egy vezető tudja, mikor hallgasson.



"Kínos, nem kicsit, nagyon" - mondta, amit vastaps követett.



De a baloldal is benne van a nemzetben, mint a balsors a Himnuszban - folytatta Orbán. Szerinte Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy nem győz félrenézni, csak Gyurcsányt és Márki-Zay Pétert nem zavarja ezt, mert ők hozták az ország nyakára ezt a showműsort.



"Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői, mint Gyurcsány és Bajnai, egy gombaszakértővel? - Az ember nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen ezen az ajánlaton! - összegezte beszédének nyitórészét, amely után komoly témákat érintett, mint a pandémia, az ukrán-orosz konfliktus, és a józan ész.