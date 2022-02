Koronavírus-járvány

Müller Cecília: megújul a koronavírusról szóló tájékoztatók rendszere

Megújul a koronavírusról szóló tájékoztatók rendszere; az eddigi, a vírussal kapcsolatos zöldszámokat péntektől a 1812-es hívószám váltja fel, ezenkívül weboldal és e-mail is az érdeklődők rendelkezésére áll - mondta az országos tisztifőorvos az M1 aktuális csatorna péntek délelőtti híradójában.



Müller Cecília elmondta, az új, ingyenesen hívható Egészségvonal telefonszámán a koronavírus-információk mellett népegészségügyi, az egészségvédelemmel kapcsolatos vagy a gyógyszerellátás témában is érdeklődhetnek a nap 24 órájában.



A telefon mellett e-mailen és az erre létrehozott weboldalon is hiteles tájékoztatást kapnak az azt felkeresők - emelte ki.



Közölte, az egeszsegvonal.gov.hu oldalra látogatók a koronavírus-tájékoztatók mellett széles körű információkat találnak például gyógyszerekről, egészségügyi szolgáltatásokról és szolgáltatókról.



Müller Cecília kiemelte, a cél egy sokkal szélesebb ismeretanyag eljuttatása a lakossághoz, a weboldalon megfelelő forrásból naprakész információk találhatók.