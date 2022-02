Rejtély

Nyolcvan, Ausztráliába feladott csomag tűnt el Magyar Postán - videó

Nagyjából nyolcvan, Ausztráliába feladott csomag "tűnt el" a Magyar Postán, amiket november és december között adtak fel magyar családok - mondta el az RTL Híradónak egy apuka, aki feleségével a kint élő lányuknak és két unokájuknak adtak fel csomagot karácsonyra. Az azonban máig nem érkezett meg, és hiába próbálták megtudni, hogy mi történt, nem jártak sikerrel.



A Posta a férfi elmondása szerint két hónapig nyomozott az ügyben, majd közölte, hogy az ő rendszerük szerint elveszett a csomag, ami papíron megfordult Új-Zélandon is. A házaspár lánya közben az ausztrál postánál kereste a csomagot, de ott azt mondták, hogy oda soha nem érkezett meg.



"Vártunk türelemmel, nem történt semmi" - mondta el a férfi az RTL Híradónak. Szerinte ez "több mint furcsa". A család hosszú levelezésbe bonyolódott a Postával, de a férj állítása szerint semmilyen előrelépés nem történt. Végül már a fogyasztóvédelemhez, a hírközlési hatósághoz fordultak segítségért, és a rendőrségen is feljelentést tettek. Sőt, még azzal is megpróbálkoztak, hogy magánnyomozót fogadnak.



Az RTL Híradó megkereste a Magyar Postát, ahol azt mondták, a koronavírus-járvány okozta a csomagokkal kapcsolatos problémákat. Közlésük szerint azzal próbálkoztak, hogy Új-Zélandon keresztül juttassák el a csomagokat Ausztráliába, de ott "a hirtelen megugró csomagforgalom miatt a feldolgozás jelentősen lelassult, számos, nem csupán Magyarországról feladott küldemény várakozik náluk, melyeket várhatóan jövő hét elejéig továbbítanak Sydneybe."