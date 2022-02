Botrány

Két hónapja nem kap fizetést a megerőszakolt magyar rendőrnő

Zsiga Katalin anyagilag is nehéz helyzetbe került amiatt, hogy nem hajlandó azokkal a munkatársaival együtt dolgozni, akiket feljelentett. 2022.02.09 13:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két hónapja nem kap fizetést a magyar rendőrnő, aki azzal vádolta meg kollégáit, hogy megerőszakolták őt. Az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás - írja a Blikk.



Zsiga Katalin azt állítja, hogy két kollégája elkábította, majd megerőszakolta őt. Állítása szerint utóbb egyikük be is ismerte, valamint az esetről videófelvétel is készült. A rendőrnő az ügyben feljelentést tett és a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el.



Az eljárás jelenleg ott tart, hogy a rendőrnőt szembesítették azzal a volt kollégájával, akitől tudomást szerzett a felvétel létezéséről. Az viszont egyelőre nem derült ki, hogy valóban készült-e videó az állítólagos erőszakról. Polt Péter főügyész legutóbb egy levélre válaszolva azt mondta, hogy az ügynek bizonyíték hiányában még nincs gyanúsítottja.



Zsiga Katalin az ügyészségtől igazságügyi orvosszakértő kirendelését is kérte annak megállapítására, hogy az ellene elkövetett szexuális cselekmény megtörtént-e. Továbbá kezdeményezte annak a sötétkék ruhának a lefoglalását is, amit a történtek idején viselt, hogy a textilen fellelhető bűnjeleket rögzítsék.



A történtek miatt a nő tavaly év végén azt mondta, hogy nem hajlandó tovább azokkal a rendőrökkel együtt dolgozni, akik megerőszakolták őt, emiatt viszont december 10-e óta egyáltalán nem dolgozik.

A rendőrnő ellen emiatt a Készenléti Rendőrség parancsnokhelyettese fegyelmi eljárást indított. Annak lefolytatását azonban addig felfüggesztették, amíg a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség - egy külön eljárásban - meg nem vizsgálja, hogy Zsiga Katalin kibújt-e a szolgálati feladatai ellátása alól. Mindeközben viszont a nő azt állítja, hogy a munkahelyén büntetik amiatt, hogy feljelentette a kollégáit.



"Ellátmányt nem kaptam, a hathavi juttatást sem akarják kifizetni. Rendelkezési állományba kellene helyezniük, ehelyett igazolatlan távollétet állapítottak meg részemre" - mondta Zsiga Katalin a Blikknek. A lap ezzel kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitánysághoz fordult, ott azonban a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva nem adtak választ.