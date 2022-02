Illegális bevándorlás

Egy hónap múlva kezdhetik meg a munkát az új mezei őrszolgálatok a déli határon

Egy hónap múlva kezdhetik meg a munkát az új mezei őrszolgálatok a magyar-szerb határon - jelentette be Mórahalom polgármestere kedden a településen.



Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP) a térség polgármestereivel és a rendvédelmi szervek helyi vezetőivel tartott közbiztonsági egyeztető fórumon azt mondta, a migráció komoly veszélyt jelent a települések közbiztonságára, a gazdálkodók munkájára, és rontja az ott élők szubjektív biztonságérzetét.



Hozzátette, a térség települései, elsősorban azok, amelyek közigazgatási határa egyben államhatár is, a kormány segítségét kérték a polgárőrségek megerősítése, valamint a mezőőrszolgálatok kapacitásának és finanszírozásának bővítése érdekében, mert úgy tűnik, a migrációs nyomás állandó feladatot fog jelenteni.



A kormány döntött arról, hogy Mórahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa, Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék mezei őrszolgálatának megalakítására, illetve működtetésére 170 millió forint forrást biztosít - közölte Nógrádi Zoltán.



A mezőőrök feladata a határ menti térségben gazdálkodók vagyonvédelme, terményeik és termelőeszközeik biztonságának garantálása. A szolgálatok egy hónap múlva kezdik meg munkájukat, a megerősített polgárőrszervezetekkel irányított, szervezett járőrszolgálatot látnak el, segítve ezzel a rendőrség munkáját - mondta a polgármester.



Révész Szabolcs, a szegedi határrendészeti kirendeltség vezetője közölte: a déli határszakaszon a tavalyi sokszorosára emelkedett a feltartóztatott migránsok és a megakadályozott határsértések száma. Rendkívül erős az embercsempész tevékenység is, ezért nemcsak közvetlenül a határ menti, hanem a mélységi településeken is találkozhatnak az ott élők határsértőkkel és embercsempészekkel.



Az alezredes hangsúlyozta, a rendőrség erőn felül teljesít. A Készenléti Rendőrség és más megyei rendőr-főkapitányságok is megerősítik a határvédelemben részt vevő állományt. A rendőrök munkáját segíti a honvédség, a katasztrófavédelem és a polgárőrség is. A szerb-magyar határszakaszon szolgálatot teljesítenek török és osztrák vendégtisztek, vasárnaptól pedig a cseh rendőrök is újra megkezdték a munkát itt.



Kiemelte, az erősödő migrációs nyomás igényli a még szorosabb összefogást. A polgárőrséggel együttműködve megkezdődött a megerősített szolgálat szervezése ezen a határszakaszon. A közeljövőben a polgárőrség határvédelmi tagozatának segítségével az eddiginél is több polgárőr érkezik a magyar-szerb határra - tudatta Révész Szabolcs.



Mihálffy Béla szegedi önkormányzati képviselő, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta, a kormány bizonyította, odafigyel az ott élő emberekre, minden támogatást megad, hogy biztonságban érezzék magukat.