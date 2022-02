Koronavírus-járvány

Ujhelyi: a keleti vakcina után nyugatival is beoltott magyarok valamennyi EU-országba beutazhatnak

Azok a magyar állampolgárok, akik keleti vakcina után második vagy harmadik oltásként európai engedélyezésű oltóanyagot kaptak, az uniós Covid-igazolvánnyal bármely tagállamba beléphetnek - közölte Ujhelyi István (MSZP-Párbeszéd) európai parlamenti (EP-) képviselő szerdai online sajtótájékoztatóján.



A szocialista politikus azt mondta: erről írásban és egy keddi egyeztetésen személyesen is tájékoztatta őt Didier Reynders, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosa. Az aktualizált rendszerben a két oltással rendelkezők uniós Covid-igazolványa 270 napig érvényes, a harmadik oltást is felvevőké pedig korlátlan ideig használható - jelezte.



Ujhelyi István emlékeztetett arra, hogy korábban több alkalommal "lobbizott" a kormánynál és az európai intézményeknél is a mintegy kétmillió keleti vakcinával oltott magyart érintő utazási probléma megoldásáért.



Hozzátette: a keleti vakcinával oltott magyarok, ha utazni akartak, eddig kénytelenek voltak költséges teszteket elvégeztetni, mert a legtöbb EU-tagállamban nem fogadják el megfelelő védettségként az unióban csak Magyarországon használt keleti oltóanyagokat.



Ujhelyi István azt kérte, hogy ha valakinek - a legfrissebb tájékoztatás ellenére - korlátoznák a szabad beutazását egy EU-országba, értesítse őt, mivel - mint mondta - az a tagállam ezzel megsértené a hatályos uniós szabályokat.



Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy az EU intézményei csak a határátlépést, a beutazást tették korlátozásmentessé. Az adott tagállamokban érvényes egyedi korlátozásokról - például éttermek, a tömegközlekedés, szociális terek használata - mindig tájékozódni kell, ezek ugyanis az adott országok hatáskörébe tartoznak, és eltérőek lehetnek.