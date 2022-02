Kormány

Orbán visszafizette lakáshitelét, Rogán elkölthetett 600 milliót - nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok

A miniszterelnöknek nincs megtakarítása, és Varga Judit, igazságügyi miniszter is felélte a félretett pénzét. Völner Pálnál nyoma sincs a kenőpénznek. Pintér Sándornak évek óta tartoznak, Szijjártó Péter viszont évek óta nem törleszt a szüleinek. 2022.02.01 08:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hétfőn éjfélkor felkerültek a Parlament honlapjára az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai - írja az RTL. A politikusoknak minden évben számot kell adniuk a vagyonukról, hogy a választópolgárok ellenőrizni tudják, milyen forrásokból jutottak bevételhez. Ennek a korrupció lehetőségét kellene csökkentenie, csakhogy több civil szervezet szerint a magyar vagyonnyilatkozati rendszer nem tölti be ezt a szerepet, mert a képviselők gyakorlatilag azt írnak be a vagyonnyilatkozatukba, amit akarnak - a nyilvánosság nem tudja, a hatóságok pedig nem ellenőrizik az adatokat.



A Transparency International Magyarország, a K-monitor és az Átlátszó ezért már évek óta kéri, hogy a nyilatkozatokat egységes, kereshető formában töltsék fel, az adatok ellenőrizhetőek legyenek és a politikusoknak azt is be kelljen vallaniuk, hogy milyen forrásból származnak a vagyontárgyaik. Szerintük ezek nélkül a jelenlegi rendszer csak szimbolikusnak tekinthető, mivel nem ad valós képet a képviselők vagyoni helyzetéről.

Orbán Viktor húsz év alatt visszafizette lakáshitelét

A miniszterelnök vagyonnyilatkozata egyetlen ponton változott tavaly óta: eltűnt belőle az a jelzáloghitel, amit 2002-ben, 12. kerületi házuk vásárlásához vett fel a feleségével közösen. A kezdetben húszmillió forintos adósságból tavaly év elejére már csak 882 ezer forint maradt, amit visszafizettek, így Orbán Viktornak már nincs adóssága.



De megtakarítása sem, legalábbis a vagyonnyilatkozatába semmit nem írt be. Készpénzből egyébként csak azt kell beírni, ami meghaladja a képviselői tiszteletdíj hathavi összegét. Ez Orbán Viktor esetében 7,2 millió forintot jelentene. A miniszterelnöknek se autója, se értéktárgya nincs a vagyonnyilatkozata szerint, és ajándékot sem kapott a képviselői munkájával összefüggésben.

Rogán Antal 408 milliót keresett a találmányán

A miniszterelnök kabinetfőnöke tavaly minden eddiginél többet, 408 millió forintot keresett a találmányával. De, hogy ezt pontosan mire költhette, annak nem látni a nyomát a vagyonnyilatkozatában. Ingatlant nem vásárolt, nagy értékű ingósága sincs, megtakarítása pedig csak takarétbetétben van, igaz, ott 616 millió forintot tart. Ez viszont 206 millió forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban, így a vagyonnyilatkozatból úgy tűnik, hogy Rogán Antal a miniszteri fizetésén kívül felélt több mint 614 millió forintot - vagy nem a saját nevére vásárolt belőle valamit.



Rogán Antal a vagyonnyilatkozata szerint hosszú évek óta tartozik egy magánszemélynek. Az adósság még mindig megvan, most 17,9 millió forintot tüntetett fel, ez 300 ezerrel kevesebb, mint tavaly.

Varga Judit felélte a megtakarításait

Az igazságügyi miniszternek se tartozása, se megtakarítása nincs, pedig tavaly még volt 2 millió forintja és 6000 eurója (kb. 2,1 millió forint) készpénzben, a számláján pedig volt 3,2 millió forint és 4800 euró (1,7 milló forint). Az értékes ingóságai között továbbra is szerepel egy mesterhegedű és egy pianínó, de már nem írta be a tavaly még szereplő rézkarcot és étkészletet.

Szijjártó Péter nem törleszt a szüleinek

A külügyminiszter még 2014-ben, Dunakeszin lévő házának vásárlásához kapott kölcsön 45 millió forintot a szüleitől. Ebből 15 millió forintot már a következő évben visszafizetett a korábbi házuk eladásából. A maradék harmincmillió forintból viszont az elmúlt hat évben egyetlen forintot sem adott meg.



A megtakarításai nem is fedezik a kölcsönt. A számláján van majdnem 10 millió forint, ami jelentős gyarapodást jelez, mert tavaly csak 222 ezer forintja volt év elején. Értékpapírban 3 milliót, biztosításban pedig 1 milliót tart. Ezeken kívül csak a korábban szerzett ingatlanjait tüntette fel a bevallásban.

Gulyás Gergely félrerakott pár milliót

A Miniszterelnökséget vezető miniszternek két lakása is van a XI. kerületben, de ezeken kívül semmi más vagyontárgyról nem nyilatkozott. A számláján 7,6 millió forint van, tavaly viszont semmit nem vallott be. Visszafizette azt a kétmillió forintot is, amivel egy magánszemélynek tartozott, de a svájci frankos hitelét még mindig törleszti.

Novák Katalinnak kevesebb jön be bérleti díjból

A köztársasági elnöknek jelölt Novák Katalin már búcsúzik, a miniszteri posztjáról év végével lemondott, így egy ilyenkor szokásos "záró" vagyonnyilatkozatot adott le. Ebben a tavalyihoz képest csak annyi változás történt, hogy a számláján már 29 millió forint van, 3 millióval több, mint egy éve. A miniszteri és a képviselői juttatásai mellett egy ingatlan bérbeadásából is van bevétele. 2020-ban még havonta 305 ezer forintot keresett ebből, tavaly viszont havi 225 ezer forintra csökkent az összeg.

Áder János takarékoskodott

A leköszönő köztársasági elnök utolsó hivatali évében hatmillió forinttal növelte folyószámláján lévő megtakarítását, így már több mint 33 millió forint van a számláján. Ezen kívül van devizamegtakarítása is: ugyanúgy 1690 dollárja (kb. 534 ezer forint), mint tavaly, és 34 120 eurója (kb. 12 millió forint) - ez egy éve még 600 euróval több volt. Van egy másfél millió forintos tartós befektetése, az életbiztosítása pedig mintegy 6000 euróval (kb. 2,1 millió forinttal) nőtt tavaly óta.



A köztársasági elnök három, régóta meglévő ingatlana és a megtakarítások mellett még egy lakásvásárlási hitelt szokott feltüntetni a vagyonnyilatkozatában - ebből tavaly 4 millió forintot törlesztett, de még mindig van belőle 37 millió forint.



Áder János köztársasági elnöki mandátuma májusban véget ér, azonban egykori államfőként élete végéig megilleti a köztársasági elnöki fizetés, ami jelenleg bruttó 3,5 millió forint, ezen kívül autót, irodát és kétfős titkárságot is fizet majd neki az állam.

Süli Jánosnak lett egy újabb jelenetős jövedelme

A Paksi bővítésért felelős miniszter az egyik legjobban kereső kormánytag, havi ötmillió forintot kap a miniszteri munkájáért és 1,2 millió forintot az országgyűlési képviselőségért. Tavaly egy újabb jelentős rendszeres jövedelemre is szert tett: havi 900 ezer forintot keres azzal, hogy ő lett a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke.



A miniszter saját autóra nem költött mostanában, egy 2009-es Opel Astrája van. Van ötmillió forint készpénze, ugyanennyi a számláján (de annak csak a fele az övé), hatmilliója takarékbetétben, 5,6 millió forintja az OTP-ben, közel 2,5 milliója értékpapírban és 25,6 millió forintja a nyugdíj-előtakarékossági számlán. Egy hárommillió forintos bankhitelen is osztozik valakivel.

Pintér Sándornak egymilliárd forinttal tartoznak

A belügyminiszternek ezzel a 757 négyzetméteres földdel együtt 17 ingatlana van - kevesebb, mint tavaly, mert a vásárlás mellett több szántón túl is adott. Megvan még az 1995-ös Wartburgja is, de ezen kívül nem gyűjt ingóságokat. Készpénzben 45 millió forintot tart, de van még további 18 befektetése is. Közel 40 millió forintja van magyar állampapírban, valamint többszázezer dollárja és sok tízezer eurója is különböző bankokban. És több mint egymilliárd forinttal tartoznak neki. Még mindig nem fizették ki a 2013-ban eladott cégét, ez félmilliárd forintot jelent, és három családi-baráti kölcsönt is felsorolt, ezek közül a legkisebb 15 millió, a legnagyobb 300 millió forintos.

Márki-Zay Péter könyveket és érméket gyűjt

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje nem tagja a parlamentnek, de Hódmezővásárhely polgármestereként ő is adott le vagyonnyilatkozatot. Ebből kiderül, hogy 1990 óta két gyűjteményt is épít: a könyvtára most kb. 2300 kötetből áll, és szerinte 1,2 millió forintot ér, a 3240 darabos érmegyűjteményének értékét pedig 1,44 millió forintra tette.



Márki-Zay Péter még 2011-ben vásárolta meg otthonát. A közel 300 négyzetméteres hódmezővásárhelyi családi ház és a hozzá tartozó udvar értékét 35 millió forintban jelölte meg. Nem derül ki, hogy a házra vették-e fel a hitelt, mindenesetre 20,2 millió forinttal tartozik egy banknak. A 8,5 millió forintos önkéntes nyugdíjpénztár a legnagyobb megtakarítása, de van egy 442 ezer forintos biztosítása és 1,7 millió forint lakástakarékja is.

Gyurcsány Ferenc a saját pártját hitelezi

A Demokratikus Koalíció pártelnöke a legvagyonosabb képviselők közé tartozik. A mostani vagyonnyilatkozatából az is kiderül, hogy a vele egy háztartásban élő öt gyermeke közül csak a legfiatalabbnak nincs önálló vagyona. (A képviselőknek a házas- vagy élettársuk, illetve a velük egy háztartásban élő gyermekeik vagyonnyilatkozatát is le kell adniuk, ezek azonban nem nyilvánosak.)



Gyurcsány Ferencnek Pápán és Köcsén van ingatlana, de ezeken kívül egy 348 millió 250 ezer forintos lakásvásárlási előleget és foglalót is beírt a nyilatkozatába.



További egymilliárd forintnyi értékpapírja van (pontosan 928,6 millió), és jelentős tartozásai: 60 millió forintos jelzálogot és 288,5 milliós értékpapír fedezetű hiteltartozást fizet. De ő is adott kölcsön: egy magánszemélynek 17 millió forintot, a saját pártjának pedig 25 milliót. A DK-nak vissza nem térítendő támogatásként is adott 47 millió forintot.

Jakab Péternek nem volt jó éve

A Jobbik elnöke, akit az elmúlt hónapokban házasságtöréssel vádolt meg a kormánypárti média, a vagyonnyilatkozata szerint továbbra is a feleségével és a gyerekeivel él együtt.



A miskolci család házuk fele az egyetlen vagyontárgya, ezen kívül csak 2,5 millió forint készpénz megtakarítása van - tavaly ebből még 4,1 millió forintot írt be. A hiteléből viszont törlesztett, a tavalyi 9,1 millió forintból mostanra 8,2 millió forint maradt.