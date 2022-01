Tragédia

Életmentő lépést tesz egyre több polgármester az allergia okozta gyermektragédia után

Mint ahogyan arról a ma.hu már beszámolt, január közepén elhunyt egy hétéves gyerek Budapesten, miután súlyos, mogyoróérzékenység okozta allergiás reakció lépett fel nála.

Allergiás reakciók elleni injekciót kapnak a 18. kerületi iskolák és óvodák - jelentette be Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere. "A közelmúltban megtörtént, mogyoró allergia által okozott tragédia elkerülése érdekében gyermekek számára kifejlesztett EpiPen Junior tollinjekciót küldünk minden kerületi oktatási intézménybe" - írta Facebook-oldalán.



A tollinjekció alkalmas rovarcsípések, étel, gyógyszer, mogyoró és egyéb súlyos allergiás rohamok sürgősségi kezelésére. A gyógyszerek beszerzése 1,7 millió forintba kerül.

Valamennyi gyulai oktatási intézménybe a héten kivitték a súlyos allergiás reakciók gyors kezelésére szolgáló EpiPen injekciót – közölte Görgényi Ernő polgármester.



Kifejtette, az önkormányzati Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Abdulrahman Abdulrab Mohamed főorvos tavaly kezdeményezte, hogy az „életmentő szerből“ mind a 27 gyulai közoktatási intézmény szerezzen be.



A javaslatot jóváhagyták, és egyenként 16 ezer forintért megvásárolták az injekciót. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, lesz két, hatóanyag nélküli oktatótoll is, amellyel megtanítják az EpiPen használatát az intézményekben dolgozóknak.



Ha egy gyereknél súlyos allergiás reakció lép fel, a szert a comb külső részébe kell beadni, akár ruhán keresztül; farizomba nem szabad. Beadás után az érintett területet masszírozni kell, és mindenképpen hívni kell a mentőket.



Az MTI kérdésére válaszolva elmondta, Gyulán egy gyermekről tudnak, akinél darázscsípés után lépnek fel súlyos reakciók; nála saját használatú EpiPen is van.