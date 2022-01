Koronavírus-járvány

Szijjártó: 200 ezer vakcinát adományoz Szudánnak Magyarország

Magyarország 200 ezer adag AstraZeneca-vakcinát adományoz Szudánnak - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.



Szijjártó Péter az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában közölte: Szudán a hetedik afrikai ország, amely ilyen típusú segítséget kap a koronavírus-járvány legyőzéséhez Magyarországtól.



A vakcinaadománynak köszönhetően az afrikai országban is fel tudják gyorsítani az oltási kampányt, növelhetik a lakosság átoltottságát, ami csökkenti az újabb variánsok kialakulásának esélyét - tette hozzá.



A magyar diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Magyarország kiveszi a részét a vírus elleni globális küzdelemből, az ország eddig 2,6 millió vakcinát adományozott afrikai államoknak.



Szijjártó Péter szavai szerint Magyarország megteheti, hogy segít, mert - mint fogalmazott - "idejében léptünk, van elég vakcina"; az országban mindenki be tudja oltatni magát.