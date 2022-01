Koronavírus-járvány

Magyar szakértők: a Sinopharmmal oltott időseknek kell negyedik dózis

Csak három konkrét társadalmi csoport számára látják indokoltnak a második emlékeztető oltás beadását. 2022.01.24 14:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csak három konkrét társadalmi csoport számára látják szükségesnek a második emlékeztető oltás beadását a Konszenzus az Egészségért Kör (KEKSZ) tagjai.



"A 4. oltás általános bevezetése szakmailag nem indokolható a jelenlegi járványügyi helyzetben", de három konkrét társadalmi csoport számára igen - áll abban az ajánlásban, amelyet több mint 20 egészségügyi szakértő, professzorok, biológusok, kutatók és gyakorló orvosok fogalmaztak meg a Konszenzus az Egészségért Kör (KEKSZ) tagjaiként és juttattak el vasárnap este a Portfolio szerkesztőségének.

Az anyag rögzíti, hogy "megfelelő tudományos bizonyítékok alapján Magyarországon is szükség van a 3. (emlékeztető - booster) oltásra a delta és az omikron vírus variánsok okozta súlyos Covid-19 megbetegedés ellen. Ezzel szemben a 4. oltás általános bevezetése szakmailag nem indokolható a jelenlegi járványügyi helyzetben."



Az állásfoglalás szerint a 4. oltás felvétele az alábbi csoportok számára javasolt:

- betegségük vagy kezelésük következtében immunhiányos, illetve immunszuppresszált betegek (pl. immunszuppresszív gyógyszert szedők, transzplantáltak, aktív kezelés alatt álló daganatos betegségben szenvedők, immunhiányos betegek, HIV fertőzöttek),



- 60 év feletti, alap-immunizációként két Sinopharm oltást kapott személyek, akiket ezt követően 1 nyugati vakcinával oltottak,



- kiemelt kockázatú egészségügyi dolgozók (pl. Covid-osztályon dolgozók), amennyiben a 3. oltást több mint 4 hónapja kapták meg, és idősebb korosztályhoz tartoznak.



A gazdasági lap emlékeztet, a Nemzeti Népegészségügyi Központ karácsony előtt frissítette oltási ajánlását. Az anyagban a 4. oltást szintén nem ajánlották általánosan, de a fenti első pont már megtalálható volt benne. Aztán január 14-én újra frissítette az NNK az oltási ajánlását, ami január 19-én kapott nagyobb nyilvánosságot, és ebben már az volt benne, hogy "a 4. ismétlő oltás beadásáról dönthet az oltóorvos, amennyiben ezt a három oltásban már részesült 18 éven felüli személy kéri, és a 3. megerősítő oltás beadása óta már 4 hónap eltelt. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és vagy háziorvossal."

Vagyis látható, hogy egyik NNK-ajánlásban sem volt direktben benne a 60 év feletti, kezdetben Sinopharmmal oltott emberek negyedik oltásának külön szükségessége, noha ez egy több százezer fős társadalmi körnek különösen fontos információ - emeli ki a Portfolio.



A szakértői csoport mindazonáltal elsődleges fontosságú feladatnak nem a 4. oltás kérdését tartja, hanem azt, hogy minél többen kapják meg az első és második oltást, majd második fő prioritásnak azt tartják, hogy a harmadik oltást is minél többen kapják meg, mert "számos nemzetközi vizsgálat igazolja, hogy az idővel csökkenő védettség megerősítésére ezen megerősítő oltásra szükség van. Ezzel jelentősen csökkenthető a kórházba kerülés, illetve a halálozás veszélye" és konkrét tanulmányok linkjét is betették az állásfoglalásukba.



Ezek miatt "a 4. oltás felvételét az irodalmi adatok alapján, csak az állásfoglalásunk elején megnevezett, fokozottan veszélyeztetett csoportokban javasoljuk. A 4. oltásra akkor lesz szükség, ha újabb antigén célpontú vakcinák érkeznek, vagy a járvány jellemzői jelentősen megváltoznak" - rögzítették, ahogyan az állásfoglalás végén azt is, hogy szerintük melyek azok a járványügyi intézkedések, amik jelenleg magasabb társadalmi hasznosságúak, mint az általános 4. oltás.