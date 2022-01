Természetvédelem

Kezdődik az erdei fülesbaglyok országos felmérése

Egyéni megfigyelők, családok, óvodák és általános iskolák részvételére is számítva országos felmérést szervez az erdei fülesbaglyok telelőhelyeiről január 28-tól a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.



A társaság tájékoztatása szerint a január 31-ig tartó felmérésben az MME honlapján lehet bejelenteni a települések belterületein található fákon pihenő madarakat.



Az erdei fülesbaglyok télen az agrárterületek falvainak és városainak fáin csoportosan töltik nappali pihenőjüket. A baglyok valószínűleg azért választják a belterületi fákat, mert a rájuk veszélyt jelenő nagyobb ragadozómadarak elkerülik az ember közelségét.



A telelő madarak lakossági felmérése sokkal pontosabb országos adatokat szolgáltat, mintha azt csak hivatásos szakemberek végeznék, másrészt az év közben ritkán látható baglyok megfigyelése izgalmas élmény a természeti élményekre vágyók számára.



Az egyesület felhívja a bagolyszámlálók figyelmét, hogy a nappalozófák alá lehetőleg ne menjenek be. Ha azt tapasztalják, hogy a felborzolt tollal pihenő baglyok a testükhöz lapított tollakkal figyelni kezdenek, húzódjanak hátrább. Ha nappalozó baglyok felriadnak, a helyszín elhagyása után a madarak néhány kör megtétele után visszaülnek a pihenőre.



Egy-egy ilyen telelőhelyen többnyire néhány vagy néhány tucat egyed látható, de Magyarország bagoly "fővárosában", Túrkevén, illetve a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdei fülesbaglyok összesített létszáma egyes években akár az ezer példányt is meghaladhatja.



A korábbi felmérések szerint Magyarországon csaknem 16 ezer bagoly telel át és négymilliónál több, mezőgazdasági kárt okozó kisrágcsálót fogyasztanak el. Ezt a rágcsálóirtást a gazdálkodók csak környezet- és természetvédelmi kockázatot jelentő mérgek bevetésével tudnák megoldani.