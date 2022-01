Népszavazási kezdeményezés

Az NVI már pénteken elkezdi Karácsonyék aláírásgyűjtő íveinek leellenőrzését

MTI/Balogh Zoltán

Már pénteken elkezdik a Karácsony Gergely által szervezett két országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek ellenőrzését - tájékoztatta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteken az MTI-t.



"A szervező, Karácsony Gergely Szilveszter magánszemély a Fudan Egyetemről és az álláskeresési járadékról szóló népszavazási kérdések kapcsán - saját tájékoztatása szerint - kérdésenként 235 ezer aláírást nyújtott be" - írta az NVI, hozzátéve, az irodának 60 nap áll rendelkezésére, hogy az aláírásokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően leellenőrizze.



Kiemelték: az NVI a népszavazási törvényben előírt határidőn belül elvégzi az aláírások tételes, egyenkénti ellenőrzését és megnöveli kapacitását annak érdekében, hogy mielőbb befejezze az eljárást.



Ezt az is indokolja, hogy a két népszavazási kérdés aláírásainak ellenőrzése mellett az április 3-án tartandó országgyűlési választás és a köztársasági elnök által már szintén erre a napra kitűzött négy kérdésről szóló népszavazás előkészítésének utolsó szakasza is fokozott ütemben zajlik - jegyezték meg.



Az NVI a közleményében kitért arra is, hogy a korábbi évek népszavazási kezdeményezései alapján látható, hogy több hetet vesz igénybe a teljes ellenőrzési folyamat.



Tudatták azt is, hogy pénteken az ívek százas kötegekbe rendezésével kezdik el az ellenőrzést, amit a szkennelésük, majd az íveken található aláírások manuális ellenőrzése követ.



Ahhoz, hogy az Országgyűlés kötelezően elrendelje a népszavazást, arra van szükség, hogy az ellenőrzési eljárás végén kérdésenként legalább 200 ezer érvényes aláírás legyen - írták.