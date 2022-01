Egészségügy

Emmi: ingyenes látásvizsgálat indult a gyermekotthonokban

A Magyar Látszerész Szövetség állami támogatással ingyenes látásvizsgálatokat végez gyermekotthonokban - mondta el Simon Attila István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten kedden.



Az óbudai Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthonban tartott ingyenes szűrőnapon a helyettes államtitkár ismertett: Magyarországon mintegy 23 ezer gyermek él gyermekvédelmi gondoskodásban, közülük 8 ezer otthonokban, 15 ezer pedig nevelőszülőknél.



Az intézményekben élők kapják a legkevesebb figyelmet, nekik van legnagyobb szükségük segítségre. A vér szerinti szülőktől való elszakadás után az "ő családjuk mi vagyunk" - mondta a helyettes államtitkár.



A társadalmi összefogás segíthet a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek abban, hogy minél teljesebb életet élhessenek. A látszerész szövetség kereste meg a tárcát azzal az ötlettel, hogy a gyermekotthonokban élőknek ingyenes látásvizsgálatot szervezzenek és szükség esetén szemüveget is biztosítsanak nekik. A Láss, hogy ők láthassanak elnevezésű program azt üzeni ezeknek a gyerekeknek, hogy "nem mondtunk le róluk" - mondta Simon Attila István.



Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere videóüzenetében hiánypótló nevezte a projektet, melyben összefog a politika, a civil szféra és az orvosi szakma a gyermekek látásának javításáért. Az időben felismert látászavarok kezelése pedig nagyon jelentős életminőség javulást eredményez.



Remélhetőleg a projekt hagyományt teremt és a gyerekek egyre szélesebb köréhez jut el - tette hozzá a miniszter.



Leányfalvi Tamás, a szakmai szövetség ügyvezető elnöke a rendezvényen arra hívta fel a figyelmet: a tanulási, magatartási zavarok mögött sokszor látásproblémák állnak. Sok kisgyermek nem is tudatosítja, hogy rossz a látása, pedig a tanuláshoz, közösségbe való beilleszkedéshez nagyon fontos, hogy ezeket minél előbb felismerjék és korrigálják.



Hozzátette: a program tavaly októberben kezdődött, az eddig megvizsgált több mint 100 gyermek közül csaknem minden másodiknak volt valamilyen látásproblémája. Ez az arány a teljes gyermekpopulációban is elérheti az egyharmadot. A digitális eszközök, számítógépek, telefonok, játékok, tévék képernyője, kijelzője, nagyon megterheli a gyerekek szemét - figyelmeztetett a szakember.



A program keretében a látáskorrekcióra szoruló gyermekek 30-50 ezer forint értékű szemüvegeket kapnak. A program az optikus szakma, civil adományok és állami támogatás segítségével működik. A tervek szerint az otthonokban és a nevelőszülőknél élő gyermekek után a Láss, hogy ők láthassanak programot szeretnék kiterjeszteni minden magyar kisiskolásra - mondta Leányfalvi Tamás.