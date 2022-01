Önkormányzat

Karácsony Gergely orosz titkosszolgálati szálat gyanít a Városháza-ügy mögött

Alaptalanok a vádak, hamisak azok az állítások, amelyek szerint a főváros vezetése el akarta volna adni a Városháza épületét és az, hogy nem átlátható a fővárosi önkormányzat vagyongazdálkodása - mondta el Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés által a Városháza-ügy miatt létrehozott vizsgálóbizottság hétfői ülésén.



A több mint négyórásra nyúlt ülésen Karácsony Gergely hangsúlyozta: a fővárosi önkormányzat transzparens, áttekinthető módon gazdálkodik. Az egész ügy hamis, az ebben tett, a városvezetést támadó állítások semmilyen módon nem támaszthatók alá. Azok követtek el bűncselekményt, akik a felvett és nyilvánosságra került beszélgetésen úgy tűntették fel magukat, mintha befolyásuk lenne bizonyos döntésekre, akik törvénytelen módon lehallgattak és megrágalmaztak embereket.



A főpolgármester bejelentette: fővárosi vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Völner-ügy és a végrehajtói kamara, valamint egyes fideszes kerületek ingatlaneladásai közötti összefüggések feltárásra. Ezekben az ügyekben érintett a fővárosi önkormányzat, mivel az épületekre vonatkozó elővásárlási jogával nem tudott élni - tette hozzá.



Karácsony Gergely felháborítónak nevezte, hogy "kamu" hangfelvételek alapján "kamu" házkutatásokat tart a rendőrség és a vizsgálóbizottság elnökének, Kovács Péter XVI. kerületi polgármesternek (Fidesz-KDNP) azon kérdésére válaszolva, hogy szerinte a hangfelvételek nem valósak, úgy válaszolt: "azt állítom, hogy sz...rok rá, hogy mi van ezeken a hangfelvételeken", ugyanis emberek beszélgetnek egymás között, így semmit nem bizonyít a felvétel.



Karácsony Gergely, aki mintegy két órán keresztül beszélt, illetve válaszolt a feltett kérdésekre, a meghallgatásának kezdetén egy prezentációt mutatott be "Fideszes kompromat helyett tények" címmel. Kijelentette, semmilyen tény nem alapozza meg a Fidesz és a saját médiájának a városvezetés ellen irányuló politikai rágalmait. Viszont a testület munkájával kirajzolódik egy tudatos, a belpolitikai vitákat, a fontos témákat elkerülő, orosz típusú beavatkozás - tette hozzá a főpolgármester.



Szerinte a bizottság fő megállapítása csak az lehet, hogy nem történt semmi olyan dolog, amivel "minket vádolták, viszont lelepleződött egy propagandahadjárat".



A "zavarkeltés elvégzői" közé sorolta Gansperger Gyulát, a Rahimkulov-családot, valamint Berki Zsoltot.



A főpolgármester megismételte, nem volt szándék a Városháza értékesítésére, a főpolgármesteri kabinet arról döntött, hogy nem akarja eladni az épületét, sőt nemcsak hogy meg akarják tartani az épületet, hanem minél több funkcióval szeretnék bővíteni. A Városháza épületét törvény szerint nem is lehet értékesíteni, ez korlátozottan forgalomképes vagyon - jegyezte meg.



Semmilyen komolyanvehető dokumentum nincs a nyomozóhatóságok kezében, politikai vádakat hallhattunk, amelyeket semmi nem támaszt alá - mondta.

Karácsony Gergely szólt arról is, hogy Barts. J. Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. vezérigazgatója tisztában volt a főpolgármesteri kabinet döntésével, de mégis olyan dolgokról beszélt, ami ezzel ellentétes. Barts J. Balázs elismerte, hogy hibázott, fegyelmit is kapott.



A főpolgármester szerint az orosz titkosszolgálat tudtával készült az a hangfelvétel, amelyen Bajnai Gordon volt miniszterelnök is hallható. Az, hogy a Rahimkulov-család elhív egy volt miniszterelnököt tárgyalni, majd a beszélgetést rögzítik és nyilvánosságra hozzák manipulatív módon, ez nem következhet be az orosz politikai felek jóváhagyása nélkül - fejtette ki Karácsony Gergely, aki kikérte magának, hogy a propagandahadjárattal teljesen megalapozatlanul gázoltak emberek becsületébe.



A főpolgármester szólt arról is, Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője tudhatott arról, hogy mi a valódi szándéka a városvezetésnek a Városháza épületével, hiszen a főpolgármesteri kabinet állandó meghívottjai között ott vannak a frakcióvezetők is.



Karácsony Gergely hangsúlyozta: nem történt semmi, ami ki kellene vizsgálni.



A Fidesz propagandagépezete által felépített kamu eljárásban csak a zavarkeltés a cél. Az a cél, hogy összezavarják az embereket, a valós tények jelentősége eltörpül, óriási ködöt engednek a magyar belpolitikára. "Azt is mondhatnám, hogy belecsinálnak a ventilátorba annak érdekében, hogy mindenhova elkerüljön a fekália, hogy olyan emberek arcán is ott landoljon, akik erre semmilyen módon nem szolgáltak rá" - fogalmazott Karácsony Gergely.



Kovács Péter Karácsony Gergely prezentációjára reagálva úgy fogalmazott: "a legjobb védekezés a támadás, de ez (...) itt kevés lesz, kérdésekre is válaszolni kell".



A főpolgármester a meghallgatása után újságíróknak kérdésekre válaszolva közölte, a január végi közgyűlési ülésén szavaznak a vizsgálóbizottság jelentéséről.



Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa a bizottság előtt arról beszélt, nem áll rendelkezésére nyílt típusú információ arra vonatkozóan, hogy Oroszország be kíván-e avatkozni az országgyűlési választásokba, ugyanakkor - mint mondta - abban a szokatlan helyzetben vagyunk, hogy az orosz érdekek azt kívánják: a jelenlegi kormány maradjon hatalmon, ugyanis számukra fontos ügyekben egy esetleges kormányváltás alapvető fordulatot hozna. Ide sorolta a paksi atomerőmű bővítésének kérdését, valamint az európai uniós szankciókkal és az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos hozzáállást.



Rácz András úgy fogalmazott: "az Oroszországi Föderáció szempontjából kulcsfontosságú a közelgő választás. Nagyon furcsa lenne, ha nem próbálna meg a rendelkezésre álló eszközökkel befolyásolni a végeredményt".