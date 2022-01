Koronavírus-járvány

NNK: a magyarországi megbetegedések 29 százalékát okozza omikron variáns

A magyarországi megbetegedések 29 százalékát okozza a koronavírus omikron variánsa, és egyedül a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) rendelkezik olyan referencialaboratóriummal, ahol a különböző variánsok megerősítését végzik - közölte az NNK pénteken az MTI megkeresésére.



A népegészségügyi központ tájékoztatása szerint egyes laborokban azért lehet az omikronvariáns aránya 90 százalékos a mintákban, mert az általuk vizsgált minták eleve egy szűkebb csoportból - például külföldről érkezők vagy adott területen élők - származnak.



"Ráadásul a fővárosi laboratóriumok mintáiban magasabb az omikron részaránya, ahogy magasabb a megbetegedések száma is, hiszen a népsűrűség is Budapesten a legnagyobb" - írták.



A területi laboratóriumok adatai tehát nem reprezentálják sem térbeli eloszlásban, sem korcsoportban, sem kórházi ellátásban ahazai lakosságot - hangsúlyozta az NNK.



Magyarországon az NNK rendelkezik országos mintákkal, hiszen ide küldik be a laboratóriumok az omikrongyanús mintákat további vizsgálatra. Az NNK a variánsok szűrését nemzetközi protokoll alapján, kétlépcsős rendszerben végzi, a variánsok megerősítését csak a referencialaboratóriumok végezhetik, amely Magyarországon az NNK laboratóriuma - tették hozzá.



A népegészségügyi központ ismét felhívta a figyelmet az oltás, illetve a megerősítő oltás felvételének fontosságára, amellyel megelőzhető a betegség súlyos lefolyása.