Elemzés: Orbán Viktor veszíteni fog, de mégis hatalmon marad

Az Európai Külkapcsolatok Tanácsának (European Council on Foreign Relations) két szakértője azt várja 2022-től, hogy megtanulunk együtt élni a koronavírussal, Emmanuel Macron nyeri a francia elnökválasztást, Orbán Viktor viszont veszít, mégis hatalmon maradhat.



Mark Leonard brit politológus és író, valamint Jeremy Shapiro, aki az Egyesült Államok külügyminisztériumának Európáért és Eurázsiáért felelős külügyminiszter-helyettesének volt a tanácsadója, 10+1 pontban foglalták össze, hogy mire számítanak 2022-ben.



A Kongresszus legalább egyik, de valószínűleg mindkettő házát elveszítik a demokraták a félidős választásokon az Egyesült Államokban. Ez szinte teljesen leállítja Joe Biden törvényhozási programját, mégsem jelenti az elnöksége végét, ehelyett olyan területek felé fordul – elsősorban a külpolitika –, amelyeket irányíthat.



Nem rohanja le Oroszország Ukrajnát, viszont a katonai fenyegetés 2022-ben is megmarad, miközben az Egyesült Államok és Oroszország széles körű tárgyalásokba kezd az európai biztonságpolitika jövőjéről.



A napi.hu által kiszúrt 2022-es összegzésben a járványhelyzettel is foglalkoznak. A fejlett világ a védőoltásoknak és a jobb kezelési lehetőségeknek köszönhetően megtanul együtt élni a velünk maradó koronavírussal, de a fejlődő világ több országában, ahol nem állnak rendelkezésre hasonló lehetőségek, továbbra is komoly gazdasági és egészségügyi kihívást jelent a járvány.



Tavasszal elnökválasztás lesz Franciaországban, a cikk két szerzője Emmanuel Macron győzelmére és arra számít, hogy a politikus Németországgal és Olaszországgal együttműködve megpróbálja „újraindítani” az Európai Uniót.



Az elemzők azt prognosztizálják, hogy a külső választási megfigyelők álláspontja szerint Orbán Viktor és a Fidesz elveszíti az országgyűlési választásokat, de a jelenlegi kormányfő azt fogja állítani, hogy ő nyert, és Donald Trumppal ellentétben akár arra is képes lehet, hogy hatalmon maradjon, ami nagy tüntetéseket hoz, valamint válságot Magyarország és az Európai Unió kapcsolatában.

A cikkben több más területet is érintenek:

- Arra számítanak, hogy a 2022-es atomtárgyalások Iránnal nem hoznak eredményt.

- Az afgán tálibok egyik viszonylag liberális frakciója megdöntheti a központi kormányt, és békülékenyebb politikába kezdhetnek.

- Tovább emelkedhet Kína szén-dioxid-kibocsátása.

- Tiltakozások lehetnek Európában a magas energiaárak miatt.

- Megszületik az EU kényszerítésellenes eszköze, de ez nem fogja akadályozni Kínát abban, hogy gazdasági szankciót alkalmazzon azokkal az országokkal szemben, amelyek átlépik a Peking által meghúzott vonalat Tajvan, Tibet vagy Hszincsiang kérdésében.

- Bekövetkezhet a magánűrrepülés első halálos kimenetelű balesete.