Egészségügy

31 új gyógyszer és terápia kapott tb-támogatást

Harmincegy új gyógyszer, illetve terápia társadalombiztosítási támogatásáról született döntés, a most befogadott készítmények között van többek között különböző daganatos betegségekre, vérzékenységre, szívelégtelenségre, Parkinson-kórra, szklerózis multiplexre, ízületi gyulladásos megbetegedésekre és asztmára adható legmodernebb gyógyszer.



Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) pénteken, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a kétéves kihagyás után született döntés nyomán több ezer betegnek javulhatnak az életkilátásai.



Hozzátették: a mostani döntéssel Magyarország közelebb jut ahhoz, hogy behozza a "kényszerű és jelentős lemaradást", amelyet a pandémia okozott az új terápiák társadalombiztosítási befogadását tekintve. Erre a szövetség szerint az esély is megvan, hiszen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) további 75 beadványt terjesztett fel döntésre - ismertették.



A közlemény idézi Holchacker Pétert, az AIPM igazgatóját, aki azt mondta: a tb-támogatotti gyógyszerek körének folyamatos bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy újabb és újabb súlyos betegségek eredményes és hatékony kezeléséhez válhassanak széles körben elérhetővé Magyarországon is a globálisan hozzáférhető legkorszerűbb terápiák.



Az igazgató reméli, hogy felgyorsulhatnak a tb-támogatásról szóló döntések, és egyértelmű bizakodásra ad okot, hogy az előkészítést végző (NEAK) 2021 őszén több mint további negyven beadványt terjesztett fel befogadásra. Ezek a végső döntésre várakozó készítmények a kormány gyors lépésével "akár negyvennél is több indikációban biztosítanának új terápiás lehetőségeket" az érintett nagyszámú magyar beteg számára - mondta.



Holchacker Péter a közlemény szerint úgy véli, sokkal gördülékenyebb és kiszámíthatóbb befogadási döntéshozatalra van szükség ahhoz, hogy ezen a területen is újra "éllovasokká" válhasson Magyarország a visegrádi országok között.