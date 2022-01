Koronavírus-járvány

Magyarországon is megjelent a flurona, az influenza és a koronavírus párosa

Az elmúlt tíz napban két olyan eset is előfordult, hogy valaki "fluronás" lett, tehát az influenzát és a koronavírust is elkapta. 2022.01.04 10:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyarországon vett új koronavírusos minták 78 százalékából mutatták ki az omikron variánst, eddig összesen 283 ilyen esetet találtak - mondta el Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője az RTL Híradónak.



Az elmúlt tíz napban két olyan eset is előfordult, hogy valaki "fluronás" lett, tehát az influenzát és a koronavírust is elkapta. Mindkét budapesti fiatal az omikron variánst kapta el. Az egyik eset még megerősítésre vár - arról, hogy a két fiatal milyen állapotban van, nem tudni.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan erősíti meg a kutatók eredményeit. Nyírő hozzátette: a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan Magyarországon is gyorsan terjed az omikron. Az influenzajárvány jelenleg nem jelentős: ezer tesztből 4-5 pozitív akad. Az influenza-járvány még el sem kezdődött, és az omikron gyors terjedése miatt az ötödik hullám is valószínűsíthető - jelentette ki Nyíri Miklós a lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint.