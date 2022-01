Kormány-családpolitika

Novák Katalin átadta a családokért vállalt kormányzati felelősséget Zsigó Róbertnek

Novák Katalin államfőjelölt, volt családokért felelős tárca nélküli miniszter hétfőn átadta a családokért vállalt kormányzati felelősséget Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkárnak. 2022.01.04 06:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Novák Katalin Facebook-oldalán azt írta: "A mai napon Zsigó Róbert államtitkárnak adtam át a családokért vállalt kormányzati felelősséget. Neki és a közösen felépített csapatnak ezután is ez marad a legfontosabb ügy."



Nincs megállás: a 25 év alatti fiatalok adómentessé váltak, hamarosan érkezik a 13. havi nyugdíj, a szülők visszakapják a tavaly befizetett adójukat, miközben folytatódik a CSOK, az otthonfelújítási program, épülnek a bölcsődék, emelkedik a GYED, a GYOD, a babakötvény támogatása. A döntésekhez kapcsolódó munka továbbra is jó kezekben van. Köszönöm! - írta közösségi oldalán Novák Katalin.



Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a Fidesz Novák Katalint jelöli köztársasági elnöknek. A felkérést Novák Katalin elvállalta és december 31-ével lemondott családokért felelős tárca nélküli miniszteri tisztségéről.