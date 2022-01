Koronavírus-járvány

Elhunyt 248 beteg, 5865 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Magyarországon a beoltottak száma 6 266 483, közülük 5 982 104-en a második, 3 178 228-an pedig már a megerősítő harmadik oltást is megkapták. Az ünnepek alatt több mint 87 ezer oltást adtak be. Az elmúlt három napban 5865 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 262 280-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 248 olyan, többségében idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, így az elhunytak száma 39 434-re emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn.



A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 121 823, az aktív fertőzöttek száma pedig 101 023-ra csökkent. 3313 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen.



Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat.



Hozzátették: január 6-8. között újabb oltási akció lesz, és már megnyílt az internetes időpontfoglaló a 12-17 évesek megerősítő, harmadik oltásához is.



Forrás: koronavirus.gov.hu