Ünnep

Ezekben a városokban maradnak el a szilveszteri tűzijátékok

Debrecenben, Miskolcon és Szegeden is elmaradnak a szilveszteri városi ünnepségek és tűzijátékok, bár a kormány nem vezetett be korlátozásokat az év végére - értesült az RTL Híradója. Jelenleg csak egyetlen korlátozás vonatkozik az év utolsó napjára: az 500 fő feletti rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatók. Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a helyzet most nem kívánja meg további korlátozások bevezetését.



Debrecen önkormányzata úgy döntött, hogy bár a kormány nem korlátozza a szilveszteri rendezvényeket, ők megteszik a szükséges lépéseket.



"Idén sem tudunk rendezvényeket tartani a főtéren, tehát sem tűzijáték, sem pedig egyéb rendezvény nem tud megvalósulni Debrecenben" - fogalmazott Puskás István, a város alpolgármestere.



Miskolc önkormányzatának szóvivője, Petruskó Norbert pedig arra kérte a város lakosságát, hogy szűk körben ünnepeljenek a járványhelyzet miatt. Szegeden is elmarad a szilveszteri ünnepség, Pécsen pedig csak tűzijátékot tartanak.



Rusvai Miklós víruskutató elmondta, a javuló járványadatok miatt nem szükséges korlátozásokat bevezetni.